ന്യൂഡല്‍ഹി: 2020 ഐ.പി.എല്‍ സീസണിന് മാര്‍ച്ച് 29-ന് തുടക്കമാകും. ഫൈനല്‍ മത്സരം മേയ് 24-ന് മുംബൈ വാംഖഡെ സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ നടക്കും. മത്സര സമയത്തില്‍ മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരുത്തിയിട്ടില്ല, മുന്‍ സീസണുകളിലേതു പോലെ വൈകീട്ട് എട്ടു മണിക്ക് മത്സരങ്ങള്‍ ആരംഭിക്കും. തിങ്കളാഴ്ച ഡല്‍ഹിയില്‍ ചേര്‍ന്ന ഐ.പി.എല്‍ ഭരണസമിതി യോഗത്തിലാണ് ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ തീരുമാനിച്ചത്.

നേരത്തെ പുതിയ സീസണിലെ മത്സരങ്ങളിലെ സമയക്രമത്തില്‍ മാറ്റം വരുമെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു. അരമണിക്കൂര്‍ നേരത്തെ മത്സരം തുടങ്ങുമെന്നായിരുന്നു റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. എന്നാല്‍ ഇക്കാര്യത്തില്‍ യാതൊരു മാറ്റവുമില്ലെന്നും എട്ടു മണിക്കു തന്നെയായിരിക്കും മത്സരങ്ങളെന്നും ബി.സി.സി.ഐ പ്രസിഡന്റ് സൗരവ് ഗാംഗുലി വ്യക്തമാക്കി.

അതേസമയം അഞ്ചു ദിവസങ്ങളില്‍ മാത്രം രണ്ടു മത്സരങ്ങള്‍ വീതം (ഡബിള്‍ ഹെഡേഴ്‌സ് - വൈകീട്ട് 4 മണി, 8 മണി) നടക്കും. കണ്‍കഷന്‍ സബ്സ്റ്റിറ്റിയൂട്ട് നിയമവും തേര്‍ഡ് അമ്പയര്‍ നോബോള്‍ സംവിധാനവും ഇത്തവണ ആദ്യമായി ഐ.പി.എല്ലില്‍ ഉപയോഗിക്കപ്പെടും.

ടൂര്‍ണമെന്റിന് മുന്നോടിയായി ഐ.പി.എല്‍ ഓള്‍ സ്റ്റാഴ്‌സ് ടൂര്‍ണമെന്റ് നടത്തുമെന്നും ഗാംഗുലി പറഞ്ഞു.

