മുംബൈ: ബംഗ്ലാദേശിനെതിരായ ട്വന്റി 20, ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ടീമിനെ വ്യാഴാഴ്ച പ്രഖ്യാപിക്കും. സൗരവ് ഗാംഗുലിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പുതിയ ഭരണ സമിതി ചുമതലയേറ്റ ശേഷമുള്ള ആദ്യ സെലക്ഷന്‍ കമ്മിറ്റി യോഗം കൂടിയാണ് വ്യാഴാഴ്ച മുംബൈയില്‍ നടക്കാനിരിക്കുന്നത്.

നവംബര്‍ 11-ന് ആരംഭിക്കുന്ന പരമ്പരയില്‍ മൂന്നു ട്വന്റി 20 മത്സരങ്ങളും രണ്ടു ടെസ്റ്റുകളുമാണുള്ളത്. ടീമിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനിരിക്കെ ഏറെ പ്രതീക്ഷയിലാണ് കേരളത്തിലെ ക്രിക്കറ്റ് പ്രേമികള്‍. വിജയ് ഹസാരെ ട്രോഫിയിലെ ഇരട്ട സെഞ്ചുറി പ്രകടനത്തോടെ കേരളത്തിന്റെ സഞ്ജു സാംസണ്‍ ദേശീയ ശ്രദ്ധയിലെത്തിയ സമയമാണിത്. ലഭിച്ച അവസരങ്ങള്‍ മുതലാക്കാനാകാത്ത ഋഷഭ് പന്തിനു പകരം സെലക്ടര്‍മാര്‍ അവസരം നല്‍കുമോ എന്ന് നാളെ അറിയാം.

ഗൗതം ഗംഭീര്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള മുന്‍ താരങ്ങള്‍ പലരും സഞ്ജുവിന് അവസരം നല്‍കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. അതേസമയം, ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിനു മുമ്പ് മികവു തെളിയിക്കാന്‍ പന്തിന് സെലക്ടര്‍മാര്‍ ഒരു അവസരം കൂടി നല്‍കാനും സാധ്യതയുണ്ട്.

തുടര്‍ച്ചയായി മത്സരങ്ങള്‍ കളിക്കുന്ന ക്യാപ്റ്റന്‍ വിരാട് കോലിക്ക് ട്വന്റി 20 പരമ്പരയില്‍ വിശ്രമം അനുവദിച്ചേക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. അങ്ങനെയാണെങ്കില്‍ ഈ പരമ്പരയിലും രോഹിത് ടീമിനെ നയിക്കും.

