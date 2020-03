ധര്‍മശാല: കൊറോണ വൈറസ് ഭീതിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ മുന്‍കരുതലുമായി ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ടീം. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്‌ക്കെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയില്‍ ഇന്ത്യന്‍ ബൗളര്‍മാര്‍ പന്തില്‍ ഉമിനീര്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിയന്ത്രിക്കുമെന്ന് പേസ് ബൗളര്‍ ഭുവനേശ്വര്‍ കുമാര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

ഇക്കാര്യം ടീം ഡോക്ടറുമായി ചര്‍ച്ച ചെയ്തശേഷം ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തുമെന്നും ഭുവനേശ്വര്‍ വ്യക്തമാക്കിയതായി വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിസായ പി.ടി.ഐ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു. പന്തിന് തിളക്കം കൂട്ടുന്നതിനും കൂടുതല്‍ സ്വിങ് ലഭിക്കാനുമാണ് ഉമിനീര്‍ തേക്കുന്നത്.

വ്യാഴാഴ്ച്ചയാണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്‌ക്കെതിരായ ഇന്ത്യയുടെ ഏകദിന പരമ്പര തുടങ്ങുന്നത്. മൂന്നു ഏകദിനങ്ങളാണ് പരമ്പരയിലുള്ളത്. ഇരുടീമംഗങ്ങളും തമ്മില്‍ ഹസ്തദാനം ചെയ്യില്ലെന്നും ആരാധകര്‍ക്കൊപ്പം സെല്‍ഫിയെടുക്കില്ലെന്നും നേരത്തെ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ക്രിക്കറ്റ് സൗത്താഫ്രിക്കയുടെ ചീഫ് മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കന്‍ ടീമിനെ അനുഗമിക്കുന്നുണ്ട്.

