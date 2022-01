ക്വീന്‍സ്ലന്‍ഡ്: ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ ബിഗ് ബാഷ് ലീഗില്‍ ഹാട്രിക്കുമായി തിളങ്ങി ഇന്ത്യന്‍ വംശജനായ പേസര്‍ ഗുരീന്ദര്‍ സന്ധു. ക്വീന്‍സ്‌ലഡിലെ കാറാറ ഓവലില്‍ പെര്‍ത്ത് സ്‌കോര്‍ച്ചേഴ്‌സിനെതിരായ മത്സരത്തിലായിരുന്നു സിഡ്‌നി തണ്ടര്‍ താരമായ ഗുരീന്ദറിന്റെ ഹാട്രിക്ക് നേട്ടം.

ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ ആഭ്യന്തര ടൂര്‍ണമെന്റുകളില്‍ ഗുരീന്ദറിന്റെ മൂന്നാം ഹാട്രിക്ക് നേട്ടമാണിത്. മത്സരത്തിന്റെ 12-ാം ഓവറില്‍ കോളിന്‍ മണ്‍റോയെ പുറത്താക്കിയ ഗുരീന്ദര്‍, 16-ാം ഓവറിലെ ആദ്യ പന്തില്‍ ആരോണ്‍ ഹാര്‍ഡി, രണ്ടാം പന്തില്‍ ലൗറി ഇവാന്‍സ് എന്നിവരെ പുറത്താക്കിയാണ് ഹാട്രിക്ക് തികച്ചത്. മത്സരത്തിലാകെ നാല് ഓവറില്‍ 22 റണ്‍സ് മാത്രം വഴങ്ങിയ താരം നാലു വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി.

Gurinder Sandhu now has not one, not two, but THREE domestic hat-tricks to his name. INCREDIBLE!



A BKT Golden Moment | #BBL11 pic.twitter.com/NUsnit0SFo