കേപ്ടൗണ്‍: ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്‌ക്കെതിരായ മൂന്നാം ഏകദിനത്തിലെ തോല്‍വിക്ക് പിന്നാലെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഐസിസിയുടെ പിഴ ശിക്ഷയും.

മൂന്നാം ഏകദിനത്തിലെ കുറഞ്ഞ ഓവര്‍ റേറ്റിന്റെ പേരിലാണ് മാച്ച് റഫറി ആന്‍ഡി പൈക്രോഫ്റ്റ് കെ.എല്‍ രാഹുലിനും സംഘത്തിനും പിഴയിട്ടത്. മാച്ച് ഫീയുടെ 40 ശതമാനമാണ് പിഴയൊടുക്കേണ്ടത്.

അനുവദിച്ച സമയത്ത് രണ്ട് ഓവര്‍ കുറച്ചാണ് ഇന്ത്യ ബൗള്‍ ചെയ്തത്.

