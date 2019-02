ഓക്ക്‌ലന്‍ഡ്: ന്യൂസീലന്‍ഡിനെതിരായ രണ്ടാം ട്വന്റി-20യിലും വിജയം കൈവിട്ട ഇന്ത്യന്‍ വനിതകള്‍ക്ക് പരമ്പര നഷ്ടവും. രണ്ടാം ട്വന്റി-20യില്‍ നാല് വിക്കറ്റിനായിരുന്നു ഇന്ത്യന്‍ വനിതകളുടെ വിജയം. ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ഇന്ത്യന്‍ വനിതകള്‍ നിശ്ചിത 20 ഓവറില്‍ ആറു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില്‍ 135 റണ്‍സെടുത്തു. എന്നാല്‍ മറുപടി ബാറ്റിങ്ങില്‍ അവസാന പന്തില്‍ ന്യൂസീലന്‍ഡ് വിജയറണ്ണിലെത്തി.

ആദ്യ മത്സരത്തിലെന്ന പോലെ രണ്ടാം ട്വന്റി-20യിലും ഇന്ത്യയുടെ മധ്യനിര തകര്‍ന്നു. മുന്‍നിരയുടെ ബാറ്റിങ് മികവില്‍ ഇന്ത്യക്ക് മികച്ച തുടക്കം ലഭിച്ചതാണ്. എന്നാല്‍ മധ്യനിര കളി മറന്നതോടെ ഇന്ത്യ ചെറിയ സ്‌കോറിലൊതുങ്ങി. കഴിഞ്ഞ ട്വന്റി-20യ്ക്ക് ശേഷം സ്മൃതി മന്ദാന മധ്യനിരയ്‌ക്കെതിരേ പരോക്ഷമായി വിമര്‍ശമുന്നയിച്ചിരുന്നു. ഈ നീരീക്ഷണം ശരിവെയ്ക്കുന്നതായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ പ്രകടനം.

53 പന്തില്‍ ആറു ബൗണ്ടറിയും ഒരു സിക്‌സും സഹിതം 72 റണ്‍സെടുത്ത ജമീമയാണ് ടോപ്പ് സ്‌കോറര്‍. മന്ദാന 27 പന്തില്‍ മൂന്നു ബൗണ്ടറിയും ഒരു സിക്‌സും സഹിതം 36 റണ്‍സെടുത്ത് പുറത്തായി. സ്‌കോര്‍ ബോര്‍ഡില്‍ എട്ടു റണ്‍സ് മാത്രമുള്ളപ്പോള്‍ ഓപ്പണര്‍ പ്രിയ പൂനിയയെ നഷ്ടമായശേഷം രണ്ടാം വിക്കറ്റില്‍ അര്‍ധസെഞ്ചുറി കൂട്ടുകെട്ട് തീര്‍ത്ത ജമീമ-മന്ദാന സഖ്യമാണ് ഇക്കുറിയും ഇന്ത്യയെ കരകയറ്റിയത്. 7.2 ഓവര്‍ ക്രീസില്‍നിന്ന ഇരുവരും ചേര്‍ന്ന് 63 റണ്‍സ് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. എന്നാല്‍ സ്‌കോര്‍ 71-ല്‍ നില്‍ക്കെ മന്ദാന പുറത്തായശേഷം ഇന്ത്യ തകര്‍ന്നു. പിന്നീട് ഇന്ത്യന്‍ നിരയില്‍ ആര്‍ക്കും രണ്ടക്കം കടക്കാനായില്ല.

ക്യാപ്റ്റന്‍ ഹര്‍മന്‍പ്രീത് കൗര്‍ (5), ഹേമലത (രണ്ട്), ദീപ്തി ശര്‍മ (ആറ്), അരുദ്ധതി റെഡ്ഡി (മൂന്ന്) എന്നിങ്ങനെയാണ് മധ്യനിരയിലെ പ്രകടനം. രാധാ യാദവ് ആറു റണ്‍സോടെയും മാനസി ജോഷി റണ്ണൊന്നുമെടുക്കാതെയും പുറത്താകാതെ നിന്നു.

അര്‍ധസെഞ്ചുറി നേടിയ സൂസി ബേറ്റ്‌സിന്റെ പ്രകടനമാണ് ന്യൂസീലന്‍ഡിന് വിജയം സമ്മാനിച്ചത്. 52 പന്തുകള്‍ നേരിട്ട സൂസി, അഞ്ചു ബൗണ്ടറി സഹിതം 62 റണ്‍സെടുത്തു.

അവസാന ഓവറില്‍ അഞ്ചു വിക്കറ്റ് കയ്യിലിരിക്കെ ന്യൂസീലന്‍ഡിന് വിജയത്തിലേക്ക് വേണ്ടിയിരുന്നത് ഒന്‍പതു റണ്‍സായിരുന്നു. മാനസി ജോഷി എറിഞ്ഞ ഓവറിലെ ആദ്യ പന്തുതന്നെ ബൗണ്ടറി കടത്തിയ കാത്തി മാര്‍ട്ടിന്‍ കിവീസിന്റെ സമ്മര്‍ദം കുറച്ചു. ഇതോടെ അഞ്ചു പന്തില്‍ അഞ്ച് റണ്‍സായി വിജയലക്ഷ്യം. തൊട്ടടുത്ത പന്തില്‍ കാത്തിയെ മാനസി പുറത്താക്കിയെങ്കിലും റോ (മൂന്നു പന്തില്‍ നാല്), കാസ്‌പെറെക് (അഞ്ചു പന്തില്‍ നാല്) എന്നിവര്‍ ചേര്‍ന്ന് കിവീസിനെ വിജയതീരത്തെത്തിച്ചു.

