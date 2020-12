അഡ്‌ലെയ്ഡ്: ഓസ്‌ട്രേലിയക്കെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയില്‍ ഇനി ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഒരു തിരിച്ചുവരവ് സാധ്യമാകുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ലെന്ന് മുന്‍ ഓസീസ് താരം ബ്രാഡ് ഹാഡിന്‍.

ബോര്‍ഡര്‍ - ഗാവസ്‌കര്‍ പരമ്പരയിലെ ഒരു മത്സരത്തില്‍ വിജയിക്കാനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും മികച്ച അവസരമായിരുന്നു അഡ്‌ലെയ്ഡിലേതെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ ഹാഡിന്‍ പക്ഷേ അവര്‍ക്ക് അതിന് സാധിച്ചില്ലെന്നും കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

അഡ്‌ലെയ്ഡിലെ തോല്‍വിയില്‍ നിന്ന് ഇന്ത്യ ഇനി കരകയറുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞ തവണ എത്തിയപ്പോള്‍ ഇന്ത്യയ്ക്ക് മികച്ച ബൗളിങ് നിരയുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞ ഹാഡിന്‍ ഇപ്പോള്‍ കൈക്ക് പരിക്കേറ്റ ഷമി കൂടി പരമ്പരയില്‍ നിന്ന് പുറത്തായതോടെ ആ വിടവ് നികത്താനുള്ള ആഴം ഇപ്പോഴത്തെ ബൗളിങ് നിരയ്ക്കില്ലെന്നും കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

