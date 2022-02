ന്യൂഡല്‍ഹി: പരിക്കേറ്റ ഇന്ത്യന്‍ ഓള്‍റൗണ്ടര്‍ വാഷിങ്ടണ്‍ സുന്ദര്‍ വെസ്റ്റിന്‍ഡീസിനെതിരായ ട്വന്റി 20 പരമ്പരയില്‍ നിന്ന് പുറത്ത്. കാലിലെ പേശികള്‍ക്കേറ്റ പരിക്കാണ് താരത്തിന് വിനയായത്.

സുന്ദറിന് പകരം ചൈനാമാന്‍ സ്പിന്നര്‍ കുല്‍ദീപ് യാദവിനെ ടീമിലെടുത്തതായി ബിസിസിഐ അറിയിച്ചു. ഫെബ്രുവരി 16-ന് കൊല്‍ക്കത്തയിലാണ് പരമ്പരയിലെ ആദ്യ ട്വന്റി 20 മത്സരം.

നേരത്തെ വിന്‍ഡീസിനെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയിലെ എല്ലാ മത്സരത്തിലും കളിച്ച സുന്ദറിന് മൂന്നാം മത്സരത്തില്‍ ഫീല്‍ഡിങ്ങിനിടെയാണ് പരിക്കേല്‍ക്കുന്നത്.

ഒരു വര്‍ഷത്തിനു ശേഷമാണ് കുല്‍ദീപ് യാദവ് ഇന്ത്യന്‍ ട്വന്റി 20 ടീമിലെത്തുന്നത്.

