തിരുവനന്തപുരം: ദീര്‍ഘനാളത്തെ ഏകദിന - ടെസ്റ്റ് മത്സര സീസണുകള്‍ക്ക് ശേഷം ട്വന്റി 20 ക്രിക്കറ്റിലേക്കുള്ള വരവ് വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റിങ്ങോടെ ഇന്ത്യന്‍ ക്യാപ്റ്റന്‍ വിരാട് കോലി ആഘോഷമാക്കിക്കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോഴിതാ ഞായറാഴ്ച കാര്യവട്ടം ഗ്രീന്‍ഫീല്‍ഡ് സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ വിന്‍ഡീസിനെതിരായ രണ്ടാം മത്സരത്തിന് ഇന്ത്യ തയ്യാറെടുക്കുമ്പോള്‍ കോലിയെ കാത്ത് ഒരു ബാറ്റിങ് റെക്കോഡ് കാത്തിരിപ്പുണ്ട്.

ഇന്ന് കാര്യവട്ടത്ത് നടക്കുന്ന മത്സരത്തില്‍ 25 റണ്‍സ് നേടിയാല്‍ ട്വന്റി 20-യില്‍ നാട്ടില്‍ 1000 റണ്‍സ് തികയ്ക്കുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യന്‍ താരമെന്ന നേട്ടം കോലിക്ക് സ്വന്തമാകും. ഹൈദരാബാദില്‍ വിന്‍ഡീസ് ബൗളര്‍മാരെ വെള്ളം കുടിപ്പിച്ച ഇന്നിങ്‌സിനു ശേഷം നാട്ടിലെ ട്വന്റി 20 മത്സരങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള കോലിയുടെ റണ്‍നേട്ടം 975 ആയി.

മാത്രമല്ല ഈ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റ് താരമെന്ന നേട്ടവും കോലിക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. ന്യൂസീലന്‍ഡ് താരങ്ങളായ മാര്‍ട്ടിന്‍ ഗുപ്റ്റില്‍ (1430), കോളിന്‍ മണ്‍റോ (1000) എന്നിവരാണ് സ്വന്തം നാട്ടില്‍ ട്വന്റി 20-യില്‍ 1000 റണ്‍സ് തികച്ച താരങ്ങള്‍.

അതേസമയം ട്വന്റി 20 കരിയറില്‍ വൈസ് ക്യാപ്റ്റന്‍ രോഹിത് ശര്‍മയും ക്യാപ്റ്റന്‍ കോലിയും തമ്മിലുള്ള റണ്‍സ് വ്യത്യാസം വെറും മൂന്നു റണ്‍സ് മാത്രമാണ്. 102 മത്സരങ്ങളില്‍ നിന്ന് രോഹിത്തിന്റെ അക്കൗണ്ടില്‍ 2547 റണ്‍സുള്ളപ്പോള്‍ വെറും 73 മത്സരങ്ങളില്‍ നിന്ന് കോലിയുടെ അക്കൗണ്ടില്‍ 2544 റണ്‍സുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരത്തെ മത്സരം കഴിയുമ്പോള്‍ ആരാകും മുന്നിലെന്ന് കണ്ടു തന്നെ അറിയണം.

വെള്ളിയാഴ്ച ഹൈദരാബാദില്‍നടന്ന ആദ്യ ഏകദിനത്തില്‍ വെസ്റ്റിന്‍ഡീസിന്റെ വമ്പന്‍ സ്‌കോര്‍ പിന്തുടര്‍ന്ന് വിജയിച്ചത് കോലിപ്പടയുടെ ആത്മവിശ്വാസം കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. മത്സരത്തില്‍ 50 പന്തില്‍ നിന്ന് ആറു വീതം സിക്സും ബൗണ്ടറികളുമായി 94 റണ്‍സോടെ പുറത്താകാതെ നിന്ന ക്യാപ്റ്റന്‍ തന്നെയായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ വിജയശില്‍പി. കോലി ട്വന്റി 20 കരിയറിലെ 23-ാം അര്‍ധസെഞ്ചുറി കുറിച്ചപ്പോള്‍ ആറു വിക്കറ്റിനായിരുന്നു ഇന്ത്യന്‍ ജയം.

Content Highlights: India vs West Indies Virat Kohli 25 runs away to achieve massive T20 milestone