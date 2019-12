കട്ടക്ക്: വെസ്റ്റ് ഇന്‍ഡീസിനെതിരായ ഏകദിനത്തില്‍ ഇന്ത്യക്ക് 316 റണ്‍സ് വിജലക്ഷ്യം. ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ വെസ്റ്റ് ഇന്‍ഡീസ് അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിലാണ് 315 റണ്‍സ് നേടയിത്.

അവസാന ഓവറുകളില്‍ തകര്‍ത്തടിച്ച് 89 റണ്‍സ് നേടിയ നിക്കോളാസ് പുറനാണ് ടോപ് സ്‌കോറര്‍. 51 പന്തില്‍ 74 റണ്‍സ് നേടി കീറോണ്‍ പൊള്ളാര്‍ഡും താരമായി.

അതേസമയം, കന്നിമത്സരത്തില്‍ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി നവ്ദീപ് സൈനി രണ്ട് വിക്കറ്റ് നേടി. മൂന്ന് ഏകദിനങ്ങളുള്ള പരമ്പരയില്‍ ഇരു ടീമുകളും ഓരോ മത്സരം വീതമാണ് ജയിച്ചിട്ടുള്ളത്.

ഈ ഏകദിനത്തില്‍ ആര് വിജയിക്കുന്നുവോ അവര്‍ പരമ്പര സ്വന്തമാക്കും. ആദ്യ ഏകദിനത്തില്‍ വെസ്റ്റിന്‍ഡീസും രണ്ടാം ഏകദിനത്തില്‍ ഇന്ത്യയുമാണ് വിജയിച്ചത്. വിന്‍ഡീസിനെതിരേ തുടര്‍ച്ചയായ പത്താം ഏകദിന പരമ്പര ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഇന്ത്യ കളിക്കുന്നത്. ആദ്യ രണ്ട് ഏകദിനങ്ങളില്‍ നിന്ന് നാല് റണ്‍സെടുത്ത വിരാട് കോലിക്ക് തിരിച്ചുവരാനുള്ള അവസരം കൂടിയാണിത്.

Content Highlights: India VS West Indies third ODI at cuttuck