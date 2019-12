തിരുവനന്തപുരം: സ്റ്റേഡിയം നിറഞ്ഞ് കനത്തമഴ പെയ്തിട്ടും സ്‌പോര്‍ട്സ് ഹബ്ബില്‍ കാണികള്‍ മണിക്കൂറുകളോളം കാത്തിരുന്നു. തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ മണ്ണില്‍ മൂന്നുപതിറ്റാണ്ടിനുശേഷം വിരുന്നെത്തിയ ക്രിക്കറ്റ് മാമാങ്കം കാണാന്‍ മഴ നനഞ്ഞ് കാത്തിരുന്നവര്‍ ഇന്ത്യയുടെ ജയം കണ്ട ശേഷമാണ് മടങ്ങിയത്.

2017 നവംബറിലായിരുന്നു അത്. സ്‌പോര്‍ട്സ് ഹബ്ബ് സ്റ്റേഡിയത്തിലെ ആദ്യ അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റ് മത്സരം. മഴകാരണം മത്സരം എട്ട് ഓവറാക്കി ചുരുക്കി. ആദ്യം ബാറ്റുചെയ്ത ഇന്ത്യ എട്ട് ഓവറില്‍ അഞ്ചു വിക്കറ്റിന് 67 റണ്‍സടെുത്തപ്പോള്‍ മറുപടിയായി ന്യൂസീലന്‍ഡിന് ആറ് വിക്കറ്റിന് 61 റണ്‍സെടുക്കാനേ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആറ് റണ്‍സ് വിജയം. ജസ്പ്രീത് ബുംറയായിരുന്നു മാന്‍ ഓഫ് ദ മാച്ച്. അന്ന് മത്സരശേഷം ഇവിടത്തെ കാണികളെ പ്രശംസിക്കാന്‍ ഇന്ത്യന്‍ ടീമംഗങ്ങള്‍ മറന്നില്ല. തിരുവനന്തപുരം ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗ്യവേദിയാണ്. കളിച്ച രണ്ടു മത്സരങ്ങളും ഇവിടെ ജയിക്കാനായി. രണ്ടു മത്സരങ്ങളിലും ടോസ് ഭാഗ്യം എതിരാളികള്‍ക്കായിരുന്നു. ഇന്ത്യന്‍ എ ടീം ഇവിടെ നടന്ന രണ്ടു പരമ്പരകളും തൂത്തുവാരി.

കാര്യവട്ടം ഗ്രീന്‍ഫീല്‍ഡ് സ്റ്റേഡിയം



2018 നവംബറില്‍ വെസ്റ്റിന്‍ഡീസിനെതിരേ ആയിരുന്നു രണ്ടാം മത്സരം. 31.4 ഓവറില്‍ 104 റണ്‍സിന് വെസ്റ്റിന്‍ഡീസ് ഓള്‍ ഔട്ടായപ്പോള്‍ 14.5 ഓവറില്‍ ഒരു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില്‍ ഇന്ത്യ ജയം കണ്ടെത്തി. നാല് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ രവീന്ദ്ര ജഡേജയായിരുന്നു കളിയിലെ താരം. ഞായറാഴ്ച മറ്റൊരു ജയത്തോടെ പരമ്പരവിജയം ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് കോലിയും സംഘവും എത്തുന്നത്.

