തിരുവനന്തപുരം: 'ഒരു താരം പരിശീലനത്തിനായി ഗ്രൗണ്ടിലിറങ്ങിയപ്പോള്‍ ഗാലറിയില്‍ നിന്ന് നിലയ്ക്കാത്ത ആരവം, അത് ക്യാപ്റ്റന്‍ വിരാട് കോലിക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതായിരുന്നില്ല, സഞ്ജു വി സാംസണുള്ള ആര്‍പ്പുവിളികളായിരുന്നു.' കാര്യവട്ടം സ്‌പോര്‍ട്‌സ് ഹബ്ബില്‍ വെസ്റ്റിന്‍ഡീസിനെതിരായ രണ്ടാം ട്വന്റി-20യ്ക്ക് മുമ്പെ കമന്റേറ്റര്‍ ഹര്‍ഷ ഭോഗ്‌ലെ ഇങ്ങനെ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. എന്നാല്‍ ആ ആരവങ്ങളെല്ലാം നിരാശയിലേക്ക് വഴിമാറാന്‍ അധികസമയം വേണ്ടി വന്നില്ല. ടോസിടുന്ന സമയത്ത് ഇന്ത്യന്‍ ക്യാപ്റ്റന്‍ വിരാട് കോലിയുടെ വാക്കുകള്‍ക്കായി കാതോര്‍ത്ത മലയാളി ആരാധകരെല്ലാം നിരാശയിലാഴ്ന്നു. 'ഹൈദരാബാദില്‍ നടന്ന ആദ്യ ട്വന്റി-20യിലെ അതേ ടീം തന്നെ തിരുവനന്തപുരത്തും കളിക്കും.' കോലി വ്യക്തമാക്കി. ഇതോടെ സഞ്ജു വീണ്ടും കാത്തിരിപ്പിലേക്ക്‌.

ഇത്തവണ ശിഖര്‍ ധവാന് പരിക്കേറ്റതോടെ ടീമിലെത്തിയ സഞ്ജു കളിക്കുമെന്നു തന്നെയായിരുന്നു എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിച്ചത്. മത്സരത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പ് പരിശീലനത്തിന് ഇറങ്ങിയപ്പോള്‍ കോച്ച് രവി ശാസ്ത്രിക്കും സഹതാരങ്ങള്‍ക്കുമൊപ്പം തമാശ പങ്കിട്ട് ചിരിക്കുന്ന സഞ്ജുവിന്റെ വീഡിയോ ബി.സി.സി.ഐ ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇതോടെ താരം പ്ലെയിങ് ഇലവനില്‍ ഉണ്ടാകുമെന്ന കണക്കുകൂട്ടലിലായിരുന്നു എല്ലാവരും. 'നാട്ടിലെ കുട്ടി' എന്നത് സഞ്ജുവിന്റെ പ്ലസ് പോയന്റായിരുന്നു. സെപ്റ്റംബറില്‍ ഇതേ ഗ്രൗണ്ടില്‍ സഞ്ജു ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക എ ടീമിനെതിരേ ഇന്ത്യ 'എ'യ്ക്കുവേണ്ടി 48 പന്തില്‍ 91 റണ്‍സുമടിച്ചിരുന്നു. ഇതെല്ലാം മലയാളി താരത്തിന് അനുകൂലമാകുമെന്നായിരുന്നു പ്രതീക്ഷ. പക്ഷേ കണക്കുകൂട്ടലുകളെല്ലാം തെറ്റിപ്പോയി.

2015-ലായിരുന്നു സഞ്ജുവിന്റെ അന്താരാഷ്ട്ര അരങ്ങേറ്റം. ഹരാരെയില്‍ സിംബാബ്‌വെയ്‌ക്കെതിരായ ട്വന്റി-20യിലായിരുന്നു അത്. പിന്നീട് സഞ്ജുവിന് നിരവധി തവണ ടീമിലേക്ക് വിളി വന്നെങ്കിലും സൈഡ് ബെഞ്ചിലിരുന്ന് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങേണ്ട അവസ്ഥയാണുണ്ടായത്. ബംഗ്ലാദേശിനെതിരായ പരമ്പരയിലും സഞ്ജുവിന് കളിക്കാന്‍ അവസരം കിട്ടിയില്ല. തുടര്‍ന്ന് ടീം മാനേജ്‌മെന്റിനെതിരേ ചോദ്യമുയര്‍ന്നിരുന്നു.

Cheers from the crowd in Thiruvananthapuram reserved for their very own @IamSanjuSamson 😎😎 #TeamIndia #INDvWI @Paytm pic.twitter.com/8zJSQZ2LeR

Huge cheer around the stadium as a player walks out in training gear.. No, it isn't Virat Kohli. It is Sanju Samson!