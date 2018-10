ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യക്കെതിരായ രണ്ടാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റില്‍ 56 റണ്‍സ് ഒന്നാമിന്നിങ്‌സ് ലീഡ് വഴങ്ങി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ വിന്‍ഡീസിന് രണ്ടാമിന്നിങ്‌സിലും ബാറ്റിങ് തകര്‍ച്ച. 70 റണ്‍സിനിടയില്‍ വിന്‍ഡീസിന് ആറു വിക്കറ്റ് നഷ്ടമായി. ഓപ്പണര്‍മാരായ ക്രെയ്ഗ് ബ്രാത്വയ്റ്റ് (പൂജ്യം), കീറന്‍ പവല്‍ (പൂജ്യം), ഷിംറോണ്‍ ഹെറ്റ്മയര്‍ (17), ഷായ് ഹോപ്പ് (28), ഒന്നാം ഇന്നിങ്‌സില്‍ സെഞ്ചുറി നേടിയ റോസ്റ്റണ്‍ ചേസ് (ആറ്), ഷെയ്ന്‍ ഡൗറിച്ച് (പൂജ്യം) എന്നിവരാണ് പുറത്തായത്. ഉമേഷ് യാദവ് മൂന്നു വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയപ്പോള്‍ രവിചന്ദ്രന്‍ അശ്വിന്‍, കുല്‍ദീപ് യാദവ്, രവീന്ദ്ര ജഡേജ എന്നിവര്‍ ഓരോ വിക്കറ്റ് വീതം നേടി. മല്‍സരത്തിലാകെ ഉമേഷിന് ഒന്‍പതു വിക്കറ്റായി.

രണ്ടാം പന്തില്‍ അക്കൗണ്ട് തുറക്കും മുമ്പു തന്നെ ഉമേഷ് യാദവ്, ബ്രാത്‌വെയ്റ്റിനെ പുറത്താക്കി. നാലാം ഓവറില്‍ പവലും ക്രീസ് വിട്ടു. ഇക്കുറി വിക്കറ്റ് അശ്വിന്. മൂന്നാം വിക്കറ്റില്‍ ഹോപ്പ്- ഹെറ്റ്മയര്‍ സഖ്യം പിടിച്ചുനില്‍ക്കുന്നതിന്റെ സൂചന നല്‍കിയെങ്കിലും സ്‌കോര്‍ 45-ല്‍ നില്‍ക്കെ ഇരുവരും പുറത്തായി. 29 പന്തില്‍ മൂന്നു ബൗണ്ടറി സഹിതം 17 റണ്‍സെടുത്ത ഹെറ്റ്മയറിനെ കുല്‍ദീപ് യാദവ് പൂജാരയുടെ കൈകളിലെത്തിച്ചപ്പോള്‍, 42 പന്തില്‍ നാലു ബൗണ്ടറി സഹിതം 28 റണ്‍സെടുത്ത ഹോപ്പിനെ ജഡേജ രഹാനെയുടെ കൈകളിലെത്തിച്ചു.

സ്‌കോര്‍ 68-ല്‍ എത്തിയപ്പോള്‍ രണ്ടു റണ്‍സിനിടെ രണ്ടു വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ ഉമേഷ് യാദവ് വിന്‍ഡീസിനെ കൂടുതല്‍ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കി. ഒന്നാം ഇന്നിങ്‌സില്‍ സെഞ്ചുറി നേടിയ റോസ്റ്റണ്‍ ചേസ് (ആറ്), ഷെയ്ന്‍ ഡൗറിച്ച് (പൂജ്യം) എന്നിവരെ യാദവ് ക്ലീന്‍ ബൗള്‍ഡാക്കുകയായിരുന്നു. ഇതോടെ ആറു വിക്കറ്റിന് 70 എന്ന നിലയിലായി വിന്‍ഡീസ്.

