അഹമ്മദാബാദ്: ഒന്നാം ഏകദിനത്തില്‍ വെസ്റ്റിന്‍ഡീസിനെ ചെറിയ സ്‌കോറിലൊതുക്കി ഇന്ത്യന്‍ ബൗളര്‍മാര്‍. 43.5 ഓവറില്‍ വിന്‍ഡീസ് 176 റണ്‍സിന് എല്ലാവരും പുറത്തായി. നാല് വിക്കറ്റെടുത്ത യുസ്‌വേന്ദ്ര ചാഹലിന്റേയും മൂന്നു വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ വാഷിങ്ടണ്‍ സുന്ദറിന്റേയും ബൗളിങ്ങിന് മുന്നില്‍ വിന്‍ഡീസ് തകരുകയായിരുന്നു.

57 റണ്‍സെടുത്ത ജേസണ്‍ ഹോള്‍ഡറും 29 റണ്‍സ് അടിച്ച ഫാബിയന്‍ അലനുമാണ് അല്‍പമെങ്കിലും ചെറുത്തുനിന്നത്. ഒരു ഘട്ടത്തില്‍ ഏഴു വിക്കറ്റിന് 79 റണ്‍സ് എന്ന നിലയിലായിരുന്നു സന്ദര്‍ശകര്‍. പിന്നീട് ഹോള്‍ഡറും അലനും ചേര്‍ന്ന് എട്ടാം വിക്കറ്റില്‍ 78 റണ്‍സ് കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടാക്കുകയായിരുന്നു. അലെനെ പുറത്താക്കി വാഷിങ്ടണ്‍ സുന്ദറാണ് ഈ കൂട്ടുകെട്ട് പൊളിച്ചത്.



ഷായ് ഹോപ് (8), ബ്രണ്ടന്‍ കിങ് (13), ഡാരെന്‍ ബ്രാവോ (18), ബ്രൂക്ക്സ് (12), നിക്കോളാസ് പൂരാന്‍ (18), കീറോണ്‍ പൊള്ളാര്‍ഡ് (0), അകേല്‍ ഹൊസൈന്‍ (0), അല്‍സാരി ജോസഫ് (13) എന്നിവരാണ് ഔട്ടായ മറ്റു ബാറ്റ്‌സ്മാന്‍മാര്‍. കീമര്‍ റോച്ച് പുറത്താകാതെ നിന്നു. ഇന്ത്യക്കായി ചാഹലിനേയും സുന്ദറിനേയും കൂടാതെ പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണ രണ്ടു വിക്കറ്റും മുഹമ്മദ് സിറാജ് ഒരു വിക്കറ്റും വീഴ്ത്തി.

നേരത്തെ ടോസ് നേടിയ ഇന്ത്യ ബൗളിങ് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു. അഹമ്മദാബാദിലെ നരേന്ദ്രമോദി സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് മത്സരം. ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ ആയിരാമത്തെ ഏകദിന മത്സരവുമാണിത്.

A look at #TeamIndia's Playing XI for the 1st ODI.

Content Highlights: India Vs West Indies cricket match, Ahammedabad