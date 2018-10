രാജ്‌കോട്ട്: വെസ്റ്റ് ഇന്‍ഡീസിനെതിരായ അരങ്ങേറ്റ ടെസ്റ്റില്‍ തന്നെ അര്‍ധസെഞ്ചുറിയുമായി വരവറിയിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ കൗമാര താരം പൃഥ്വി ഷാ. അരങ്ങേറ്റക്കാരന്റെ പതര്‍ച്ചകളൊന്നുമില്ലാതെയാണ് ഷായുടെ മുന്നേറ്റം. തുടക്കത്തില്‍ തന്നെ യഥേഷ്ടം ബൗണ്ടറികള്‍ കണ്ടെത്തിയ ഷാ, ഏകദിന ശൈലിയിലാണ് മുന്നേറുന്നത്. 56 പന്തിലാണ് ഷാ തന്റെ ആദ്യ അര്‍ധസെഞ്ചുറി നേടിയത്.

അതേസമയം ഇന്നിങ്‌സിന്റെ തുടക്കത്തില്‍ തന്നെ ലോകേഷ് രാഹുലിന്റെ വിക്കറ്റോടെയാണ് ഇന്ത്യന്‍ ഇന്നിങ്‌സ് ആരംഭിച്ചത്. ഷാനന്‍ ഗബ്രയേലാണ് രാഹുലിനെ പുറത്താക്കിയത്. വെറും നാലു പന്തുകള്‍ മാത്രം നീണ്ട ഇന്നിങ്‌സിനൊടുവില്‍ റണ്ണൊന്നുമെടുക്കാനാകാതെ ഗബ്രിയേലിന്റെ പന്തില്‍ രാഹുല്‍ വിക്കറ്റിനു മുന്നില്‍ കുടുങ്ങുകയായിരുന്നു.

ഒടുവില്‍ വിവരം ലഭിക്കുമ്പോള്‍ ഇന്ത്യ ഒരു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില്‍ 112 റണ്‍സ് എന്ന നിലയിലാണ്. 66 റണ്‍സുമായി ഷായും 48 റണ്‍സുമായി ചേതേശ്വര്‍ പൂജാരയുമാണ് ക്രീസില്‍. പൂജാരയ്‌ക്കൊപ്പം അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിലെ ആദ്യ സെഞ്ചുറി കൂട്ടുകെട്ടിലും ഷാ പങ്കാളിയായി.

And, here comes the first Test FIFTY for the debutant @PrithviShaw 👏👏



Live - https://t.co/RfrOR7MGDV #INDvWI pic.twitter.com/smDS2226bA