കൊളംബോ: ഇന്ത്യയ്‌ക്കെതിരായ രണ്ടാം ഏകദിനത്തില്‍ ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് മികച്ച തുടക്കം. 12 ഓവര്‍ പിന്നിടുമ്പോള്‍ വിക്കറ്റ് നഷ്ടമില്ലാതെ 70 റണ്‍സ് എന്ന നിലയിലാണ് ലങ്കന്‍ പട. ഓപ്പണര്‍മാരായ ആവിഷ്‌ക ഫെര്‍ണാണ്ടോയും മിനോദ് ഭനുകയും മികച്ച കൂട്ടുകെട്ട് ആദ്യ വിക്കറ്റില്‍ പടുത്തുയര്‍ത്തി.

ടോസ് നേടി ബാറ്റിങ് ആരംഭിച്ച ശ്രീലങ്കന്‍ ഓപ്പണര്‍മാരെ തുടക്കത്തില്‍ തന്നെ പുറത്താക്കാന്‍ ഇന്ത്യയ്ക്ക് അവസരം ലഭിച്ചു. രണ്ടാം ഓവറില്‍ ദീപക് ചഹാറിന്റെ പന്തില്‍ ഓപ്പണര്‍ മിനോദ് ഭനുകയുടെ ക്യാച്ച് സ്ലിപ്പില്‍ മനീഷ് പാണ്ഡെ പാഴാക്കി. ചാഹര്‍ എറിഞ്ഞ നാലാം ഓവറില്‍ ആവിഷ്‌ക ഫെര്‍ണാണ്ടോയെ പുറത്താക്കാനുള്ള അവസരം ഭുവനേശ്വര്‍ കുമാറും പാഴാക്കി.

ഇതോടെ കുടുതല്‍ ശ്രദ്ധിച്ചുകളിച്ച ഓപ്പണര്‍മാര്‍ മോശം പന്തുകള്‍ തിരഞ്ഞുപിടിച്ച് പ്രഹരിക്കാന്‍ തുടങ്ങി. പതിയേ കളി ശ്രീലങ്കയുടെ കൈയ്യിലായി. മികച്ച തുടക്കമാണ് ഓപ്പണര്‍മാര്‍ ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് നല്‍കിയത്. ഫെര്‍ണാണ്ടോയും മിനോദും ചേര്‍ന്ന് 7.4 ഓവറില്‍ സ്‌കോര്‍ 50 കടത്തി.

ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിലും മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണ് ആദ്യ ഇലവനില്‍ ഇടം നേടാനായില്ല.

ഇന്ത്യ കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തില്‍ കളിച്ച അതേ ടീമിനെ നിലനിര്‍ത്തി. ശ്രീലങ്കയില്‍ ഒരു മാറ്റമാണുള്ളത്. ഉദാനയ്ക്ക് പകരം രജിത ടീമില്‍ ഇടം നേടി. പരമ്പരയിലെ ആദ്യമത്സരം ഇന്ത്യ ഏഴ് വിക്കറ്റിന് ജയിച്ചിരുന്നു.

ആദ്യ ഏകദിനത്തില്‍ നേടിയ അനായാസജയം ശിഖര്‍ധവാനും സംഘത്തിനും വലിയ ആത്മവിശ്വാസം നല്‍കും. മുന്‍നിരബാറ്റ്‌സ്മാന്‍മാരെല്ലാം തിളങ്ങിയതോടെ 80 പന്ത് ബാക്കിനില്‍ക്കേ ഇന്ത്യ ജയിച്ചു. ക്യാപ്റ്റന്‍ ശിഖര്‍ ധവാനും അരങ്ങേറ്റമത്സരം കളിച്ച ഇഷാന്‍ കിഷനും അര്‍ധ സെഞ്ചുറി നേടിയപ്പോള്‍ ഓപ്പണറായി തിളങ്ങിയ പൃഥ്വി ഷാ കളിയിലെ കേമനുമായി. ധവാന്‍ ഏകദിനത്തില്‍ 6000 റണ്‍സ് തികച്ചപ്പോള്‍ ഇഷാന്‍ ട്വന്റി20 യിലും ഏകദിനത്തിലും അരങ്ങേറ്റത്തില്‍ അര്‍ധ സെഞ്ചുറി നേടുന്ന താരവുമായി.

മത്സരത്തിന്റെ തത്സമയ വിവരണം താഴെ വായിക്കാം...

Content Highlights: India vs Srilanka second one day international live