പുണെ: ശ്രീലങ്കയ്‌ക്കെതിരായ ട്വന്റി ട്വന്റി പരമ്പരയിലെ മൂന്നാം മത്സരത്തില്‍ ഇന്ത്യന്‍ ടീമില്‍ മലയാളി താരം സഞ്ജു സാസംണ്‍ ഇടംപിടിച്ചു. വിക്കറ്റ് കീപ്പര്‍ ഋഷഭ് പന്തിന് പകരമാണ് സഞ്ജു ആദ്യ പതിനൊന്നില്‍ ഇടംനേടിയത്. കഴിഞ്ഞ ഏതാനം പരമ്പരകളില്‍ ടീമിലുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും നീണ്ട കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷമാണ് സഞ്ജു ആദ്യ പതിനൊന്നില്‍ ഇടംപിടിച്ച് ഇന്ന് കളിക്കാനിറങ്ങുന്നത്.

മഹാരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷന്‍ സ്‌റ്റേഡിയത്തില്‍ നടക്കുന്ന മത്സരത്തില്‍ ടോസ് നേടിയ ലങ്കന്‍ ക്യാപ്റ്റന്‍ ലസിത് മലിംഗ ഇന്ത്യയെ ബാറ്റിങ്ങിനയച്ചിരിക്കുകയാണ്. മൂന്ന് മത്സരങ്ങളുള്ള പരമ്പരയില്‍ നിലവില്‍ 1-0ത്തിന് ഇന്ത്യയാണ് മുന്നില്‍. ഗുവാഹത്തിയിലെ ആദ്യ മത്സരം മഴമൂലം ഉപേക്ഷിച്ചിരുന്നു. ഇന്‍ഡോറില്‍ നടന്ന രണ്ടാം മത്സരം ജയിച്ച ഇന്ത്യക്ക് ഇന്ന് ജയിച്ചാല്‍ പരമ്പര സ്വന്തമാക്കാം.

ഇന്ത്യന്‍ നിരയില്‍ സഞ്ജുവിന് പുറമേ ശിവം ദുബെയ്ക്ക് പകരം മനീഷ് പാണ്ഡെയും കുല്‍ദീപ് യാദവിന് പകരം യുസ്‌വേന്ദ്ര ചഹലും ഇന്ന് കളിക്കാനിറങ്ങും. ശ്രീലങ്കന്‍ നിരയില്‍ പരിക്കേറ്റ ഉഡാനയ്ക്ക് പകരം എയ്ഞ്ചലോ മാത്യൂസും ആദ്യ പതിനൊന്നില്‍ ഇടംപിടിച്ചു.

ടീം ഇന്ത്യ - ലോകേഷ് രാഹുല്‍, ശിഖര്‍ ധവാന്‍, വിരാട് കോലി, ശ്രേയ്യസ് അയ്യര്‍, മനീഷ് പാണ്ഡെ, സഞ്ജു സാംസണ്‍, വാഷിങ്ടണ്‍ സുന്ദര്‍, ശര്‍ദുല്‍ താക്കൂര്‍, ജസ്പ്രീത് ബുംറ, യുസ്‌വേന്ദ്ര ചഹല്‍, നവ്ദ്വീപ് സയ്‌നി

ടീം ശ്രീലങ്ക - ധനുഷ്‌ക ഗുണതിലക, അവിഷ്‌ക ഫെര്‍ണാണ്ടോ, കുശാല്‍ പെരേരാ, ഒഷഡ ഫെര്‍ണാണ്ടോ, ആഞ്ചലോ മാത്യൂസ്, ധനഞ്ചയ ഡി സില്‍വ, ദസന്‍ ശനക, ലക്ഷന്‍ ശണ്ഠകന്‍, ഹസരങ്ക, ലസിത് മലിംഗ, ലഹിരു കുമാര.

