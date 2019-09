ബെംഗളൂരു: ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്‌ക്കെതിരായ മൂന്നാം ട്വന്റി-20യില്‍ ഇന്ത്യക്ക് ബാറ്റിങ് തകര്‍ച്ച. 92 റണ്‍സെടുക്കുന്നതിനിടയില്‍ അഞ്ചു വിക്കറ്റ് പോയി. രോഹിത് ശര്‍മ്മ (9), ശിഖര്‍ ധവാന്‍ (36), വിരാട് കോലി (9), ഋഷഭ് പന്ത് (19), ശ്രേയസ് അയ്യര്‍ (5) എന്നിവരാണ് പുറത്തായത്.

ടോസ് നേടി ബാറ്റിങ് തുടങ്ങിയ ഇന്ത്യക്ക് 22 റണ്‍സിനിടയില്‍ ആദ്യ വിക്കറ്റ് നഷ്ടമായി. ഒമ്പത് റണ്‍സെടുത്ത രോഹിത് ശര്‍മ്മയെ ഹെന്‍ട്രിക്‌സ് പുറത്താക്കുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് വിരാട് കോലിയും ശിഖര്‍ ധവാനും മികച്ച രീതിയില്‍ മുന്നേറി. ഇരുവരുടേയും കൂട്ടുകെട്ട് 41 റണ്‍സിലെത്തി. അപ്പോഴേക്കും 36 റണ്‍സെടുത്ത ധവാനെ ഷംസി പുറത്താക്കി. അഞ്ച് റണ്‍സ് കൂടി കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുന്നതിനിടയില്‍ കോലിയും ക്രീസ് വിട്ടു. ഒമ്പത് റണ്‍സെടുത്ത കോലിയെ റബാദയാണ് പുറത്താക്കിയത്.

പിന്നാലെ നിലയുറപ്പിക്കാനുള്ള അവസരം ഋഷഭും നഷ്ടപ്പെടുത്തി. 19 റണ്‍സെടുത്ത ഋഷഭിനെ ഫോര്‍ച്യൂന്‍ പുറത്താക്കുകയായിരുന്നു. രണ്ട് റണ്‍സ് കൂടി കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുന്നതിനിടയില്‍ ശ്രേയസും പുറത്തായി. അതും ഫോര്‍ച്യൂനായിരുന്നു വിക്കറ്റ്.

കഴിഞ്ഞ ട്വന്റി-20യില്‍ കളിച്ച അതേ ടീമിനെ നിലനിര്‍ത്തിയാണ് ഇന്ത്യ കളിക്കുന്നത്.അതേസമയം ദക്ഷിണാഫ്രിക്കന്‍ ടീമില്‍ ഒരു മാറ്റമുണ്ട്. അന്റിച്ച് നോര്‍ജേയ്ക്ക് പകരം ബ്യൂറന്‍ ഹെന്‍ഡ്രിക്ക്സാണ് കളിക്കുന്നത്

ആദ്യ ട്വന്റി-20 മഴ മൂലം ഉപേക്ഷിച്ചിരുന്നു. രണ്ടാം ട്വന്റി-20യില്‍ വിജയിച്ച ഇന്ത്യ പരമ്പരയില്‍ മുന്നിലാണ്. പരമ്പരയില്‍ തോല്‍ക്കാതിരിക്കിരിക്കാന്‍ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്ക് ഈ മത്സരം വിജയിക്കണം.

