കേപ്ടൗണ്‍: ഇന്ത്യയ്‌ക്കെതിരായ മൂന്നാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിന്റെ രണ്ടാം ദിനം ബാറ്റിങ് പുനരാരംഭിച്ച ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്ക് തകര്‍ച്ച. 45 റണ്‍സെടുക്കുന്നതിനിടെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്ക് മൂന്ന് വിക്കറ്റ് നഷ്ടമായി.

എയ്ഡന്‍ മാര്‍ക്രം, നൈറ്റ് വാച്ച്മാന്‍ കേശവ് മഹാരാജ് എന്നിവരുടെ വിക്കറ്റാണ് രണ്ടാം ദിനം നഷ്ടമായത്. ഡീന്‍ എല്‍ഗറുടെ വിക്കറ്റ് ആദ്യദിനം നിലംപൊത്തിയിരുന്നു. ഒരു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില്‍ 17 റണ്‍സ് എന്ന നിലയില്‍ രണ്ടാം ദിനം ബാറ്റിങ് ആരംഭിച്ച ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്ക് എയ്ഡന്‍ മാര്‍ക്രത്തെയാണ് ആദ്യം നഷ്ടമായത്. 22 പന്തുകളില്‍ നിന്ന് എട്ട് റണ്‍സ് മാത്രമെടുത്ത മാര്‍ക്രത്തെ ജസ്പ്രീത് ബുംറ ക്ലീന്‍ ബൗള്‍ഡാക്കി.

പിന്നാലെ ടീം സ്‌കോര്‍ 45-ല്‍ നില്‍ക്കേ 25 റണ്‍സെടുത്ത കേശവ് മഹാരാജിനെ ഉമേഷ് യാദവ് ക്ലീന്‍ബൗള്‍ഡാക്കി. ഏകദിന ശൈലിയിലാണ് മഹാരാജ് ബാറ്റ് വീശിയത്.

കീഗന്‍ പീറ്റേഴ്‌സണും റാസി വാന്‍ ഡെര്‍ ഡ്യൂസനുമാണ് ഇപ്പോള്‍ ക്രീസിലുള്ളത്. ഇരുവരും ചേര്‍ന്ന് ടീം സ്‌കോര്‍ 50 കടത്തി.

ആദ്യ ഇന്നിങ്സില്‍ ഇന്ത്യ 223 റണ്‍സിന് ഓള്‍ ഔട്ടായിരുന്നു. 79 റണ്‍സെടുത്ത നായകന്‍ വിരാട് കോലി മാത്രമാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് വേണ്ടി മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുത്തത്. 43 റണ്‍സെടുത്ത ചേതശ്വര്‍ പൂജാരയും ഭേദപ്പെട്ട പ്രകടനം പുറത്തെടുത്തു.

Content Highlights: India vs South Africa third test day two live updates