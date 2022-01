കേപ്ടൗണ്‍: ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരായ മൂന്നാം ടെസ്റ്റിന്റെ മൂന്നാം ദിനത്തിന്റെ തുടക്കത്തില്‍തന്നെ ഇന്ത്യക്ക് തകര്‍ച്ച. രണ്ടാം ദിനത്തിലെ സ്‌കോറിനോട് ഒരു റണ്‍ പോലും കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചേതേശ്വര്‍ പൂജാര പുറത്തായി. 33 പന്തില്‍ ഒമ്പത് റണ്‍സെടുത്ത താരത്തെ മാര്‍ക്കോ ജാന്‍സെന്‍ കീഗന്‍ പീറ്റേഴ്‌സണ്‍ന്റെ കൈയിലെത്തിച്ചു.

തൊട്ടടുത്ത ഓവറില്‍ അജിങ്ക്യ രഹാനേയും ക്രീസ് വിട്ടു. ഒമ്പത് പന്തില്‍ ഒരു റണ്ണെടുത്ത രഹാനേയുടെ വിക്കറ്റ് റബാദയ്്ക്കാണ്. ഇതോടെ ഇന്ത്യ നാല് വിക്കറ്റിന് 58 റണ്‍സ് എന്ന നിലയിലായി. നിലവില്‍ ഇന്ത്യ നാല് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില്‍ 85 റണ്‍സെന്ന നിലയിലാണ്. 16 റണ്‍സോടെ വിരാട് കോലിയും 21 റണ്‍സുമായി ഋഷഭ് പന്തുമാണ് ക്രീസില്‍.

ഇന്ത്യയുടെ ബാറ്റര്‍മാര്‍ക്ക് പിഴച്ചിടത്ത് ബൗളര്‍മാര്‍ പരിഹാരം ചെയ്തതാണ് രണ്ടാം ദിനം കണ്ടത്. മൂന്നാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിലെ ആദ്യ ഇന്നിങ്‌സില്‍ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ 210 റണ്‍സിന് പുറത്താക്കി ഇന്ത്യ 13 റണ്‍സിന്റെ നേരിയ ലീഡ് സ്വന്തമാക്കി. പക്ഷേ, രണ്ടാം ഇന്നിങ്‌സിന്റെ തുടക്കത്തിലേ രണ്ടു ഓപ്പണര്‍മാരെയും നഷ്ടപ്പെട്ട് വീണ്ടും പ്രതിരോധത്തിലായി. 10 റണ്‍സെടുത്ത കെഎല്‍ രാഹുലും ഏഴു റണ്‍സെടുത്ത മായങ്ക് അഗര്‍വാളുമാണ് ഔട്ട് ആയത്.

42 റണ്‍സിന് അഞ്ചു വിക്കറ്റെടുത്ത ജസ്പ്രീത് ബുംറയാണ് ആതിഥേയരെ 210 റണ്‍സില്‍ ഒതുക്കിയത്. എന്നാല്‍, ചായയ്ക്കുമുമ്പ് മൂന്നു പന്തുകള്‍ക്കിടെ രണ്ടു പ്രധാന ബാറ്റര്‍മാരെ പുറത്താക്കിയ ഷമിയാണ് കളി തിരിച്ചത്. ഷമിയും ഉമേഷ് യാദവും രണ്ടുവിക്കറ്റ് വീതം നേടിയപ്പോള്‍ ഒരു വിക്കറ്റ് ശാര്‍ദൂല്‍ ഠാക്കൂറിന്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കന്‍ നിരയില്‍ 72 റണ്‍സുമായി കീഗന്‍ പീറ്റേഴ്‌സന്‍ തിളങ്ങി. കേശവ് മഹാരാജ് (25), റാസി വാന്‍ഡര്‍ ഡ്യൂസന്‍ (21), തെംബ ബാവുമ (28) എന്നിവരും ചെറുത്തുനിന്നു.

Content Highlights: India vs South Africa third test day three live updates