കേപ്ടൗണ്‍: ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്‌ക്കെതിരായ മൂന്നാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റില്‍ ബാറ്റിങ് ആരംഭിച്ച ഇന്ത്യയ്ക്ക് രണ്ട് വിക്കറ്റ് നഷ്ടമായി. ഓപ്പണര്‍മാരായ കെ.എല്‍.രാഹുല്‍, മായങ്ക് അഗര്‍വാള്‍ എന്നിവരുടെ വിക്കറ്റാണ് നഷ്ടമായത്.

ടോസ് നേടി ബാറ്റിങ് ആരംഭിച്ച ഇന്ത്യയ്ക്ക് വേണ്ടി ഓപ്പണര്‍മാര്‍ വെറും 31 റണ്‍സ് മാത്രമാണ് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തത്. ആദ്യം രാഹുലിനെയാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് നഷ്ടമായത്. 35 പന്തുകളില്‍ നിന്ന് 12 റണ്‍സെടുത്ത രാഹുലിനെ ഡ്യൂവാന്‍ ഒലിവിയര്‍ വിക്കറ്റ് കീപ്പര്‍ കൈല്‍ വെറെയ്‌നിന്റെ കയ്യിലെത്തിച്ചു.

തൊട്ടുപിന്നാലെ മായങ്ക് അഗര്‍വാളും പുറത്തായി. 35 പന്തുകളില്‍ നിന്ന് 15 റണ്‍സെടുത്ത മായങ്കിനെ കഗിസോ റബാദ എയ്ഡന്‍ മാര്‍ക്രത്തിന്റെ കയ്യിലെത്തിച്ചു. നായകന്‍ വിരാട് കോലിയും ചേതേശ്വര്‍ പൂജാരയുമാണ് ക്രീസിലുള്ളത്.

മൂന്നാം ടെസ്റ്റില്‍ നായകന്‍ വിരാട് കോലി ടീമിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തിയപ്പോള്‍ ഹനുമ വിഹാരിയ്ക്ക് സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെട്ടു. പരിക്കേറ്റ മുഹമ്മദ് സിറാജിന് പകരം ഉമേഷ് യാദവും ടീമിലിടം നേടി. രണ്ട് മത്സരങ്ങള്‍ അവസാനിച്ചപ്പോള്‍ ഓരോ വിജയം നേടി ഇന്ത്യയും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയും പരമ്പരയില്‍ തുല്യത പാലിച്ച് നില്‍ക്കുകയാണ്. മൂന്നാം ടെസ്റ്റില്‍ വിജയിക്കുന്നവര്‍ പരമ്പര സ്വന്തമാക്കും.

Content Highlights: India vs South Africa third test day one updates