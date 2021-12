ജൊഹാനസ്ബര്‍ഗ്: ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്‌ക്കെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയ്ക്ക് ഒരുങ്ങുകയാണ് ഇന്ത്യന്‍ ടീം. മൂന്ന് ടെസ്റ്റുകളടങ്ങുന്ന പരമ്പര ഡിസംബര്‍ 26-നാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. സെഞ്ചൂറിയന്‍, കേപ് ടൗണ്‍, ജൊഹാനസ്ബര്‍ഗ് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങള്‍.

ഈ പരമ്പരയില്‍ മുന്‍ ഇന്ത്യന്‍ ക്യാപ്റ്റന്‍ കപില്‍ ദേവിന്റെ റെക്കോഡ് മറികടക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് ഇന്ത്യന്‍ സ്പിന്നര്‍ ആര്‍. അശ്വിന്‍.

അടുത്തിടെ സമാപിച്ച ന്യൂസീലന്‍ഡിനെതിരായ പരമ്പരയില്‍ തകര്‍പ്പന്‍ പ്രകടനം പുറത്തെടുത്ത താരമാണ് അശ്വിന്‍. ടെസ്റ്റില്‍ ഏറ്റവും വേഗത്തില്‍ 400 വിക്കറ്റുകള്‍ വീഴ്ത്തുന്ന ബൗളറെന്ന നേട്ടം അടുത്തിടെ അശ്വിന്‍ സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു.

427 വിക്കറ്റുകളോടെ ടെസ്റ്റിലെ ഇന്ത്യയുടെ മികച്ച മൂന്നാമത്തെ വിക്കറ്റ് വേട്ടക്കാരനെന്ന റെക്കോഡും അശ്വിന്‍ പോക്കറ്റിലാക്കി. ഇപ്പോഴിതാ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കന്‍ പരമ്പരയില്‍ എട്ടു വിക്കറ്റുകള്‍ കൂടി നേടിയാല്‍ കപില്‍ ദേവിനെ മറികടന്ന് ടെസ്റ്റില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തുന്ന രണ്ടാമത്തെ ബൗളറെന്ന നേട്ടം അശ്വിന് സ്വന്തമാകും.

81 ടെസ്റ്റിലെ 152 ഇന്നിങ്‌സുകളില്‍ നിന്നാണ് അശ്വിന്‍ 427 വിക്കറ്റുകള്‍ വീഴ്ത്തിയിരിക്കുന്നത്. 30 തവണ ടെസ്റ്റില്‍ അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയ അശ്വിന്‍ ഏഴു തവണ 10 വിക്കറ്റ് നേട്ടവും സ്വന്തമാക്കി.

131 ടെസ്റ്റിലെ 184 ഇന്നിങ്‌സുകളില്‍ നിന്നാണ് കപില്‍ 434 വിക്കറ്റുകള്‍ വീഴ്ത്തിയത്.

