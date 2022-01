പാള്‍ (ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക): ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്‌ക്കെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരത്തില്‍ ക്യാപ്റ്റന്‍ കെ.എല്‍ രാഹുല്‍ ഇന്ത്യയ്ക്കായി ഇന്നിങ്‌സ് ഓപ്പണ്‍ ചെയ്യും. മത്സരത്തിന്റെ തലേ ദിവസമായ ചൊവ്വാഴ്ച നടന്ന വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തില്‍ രാഹുല്‍ തന്നെയാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.

പരിക്കു മൂലം പരമ്പരയില്‍ നിന്ന് വിട്ടുനില്‍ക്കുന്ന ക്യാപ്റ്റന്‍ രോഹിത് ശര്‍മയുടെ അഭാവത്തില്‍ രാഹുലാണ് ഇന്ത്യന്‍ ടീമിനെ നയിക്കുന്നത്. സ്ഥിരം ഓപ്പണറായ രോഹിത്ത് വിട്ടുനില്‍ക്കുന്നതിനാലാണ് രാഹുല്‍ ഓപ്പണറായെത്തുന്നത്.

നേരത്തെ രോഹിത് ശര്‍മയും ശിഖര്‍ ധവാനും ഇന്നിങ്‌സ് ഓപ്പണ്‍ ചെയ്തിരുന്ന സമയത്ത് മധ്യനിരയിലായിരുന്നു രാഹുലിന്റെ സ്ഥാനം.

ദക്ഷിണാഫ്രിക്കന്‍ പര്യടനത്തിനു മുമ്പ് ക്യാപ്റ്റന്‍ സ്ഥാനത്തു നിന്ന് വിരാട് കോലിയെ മാറ്റിയ സെലക്ടര്‍മാര്‍ രോഹിത്തിനെ പുതിയ ക്യാപ്റ്റനായി നിയമിക്കുകയായിരുന്നു.

