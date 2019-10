വിശാഖപട്ടണം: ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്‌ക്കെതിരായ ഒന്നാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റില്‍ ഇന്ത്യയ്ക്ക് 71 റണ്‍സിന്റെ ഒന്നാം ഇന്നിങ്‌സ് ലീഡ്. നാലാം ദിനം ആദ്യ ഇന്നിങ്‌സില്‍ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക 431 റണ്‍സിന് പുറത്തായി.

ഡീന്‍ എല്‍ഗറിന്റെയും (160) ക്വിന്റണ്‍ ഡി കോക്കിന്റെയും (111) സെഞ്ചുറികളാണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ 400 കടക്കാന്‍ സഹായിച്ചത്. എട്ടിന് 385 റണ്‍സെന്ന നിലയില്‍ നാലാം ദിനം ബാറ്റിങ് ആരംഭിച്ച ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക 46 റണ്‍സ് കൂടി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. കേശവ് മഹാരാജ് (9), കാഗിസോ റബാദ (15) എന്നിവരുടെ വിക്കറ്റുകളാണ് നാലാം ദിനം ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്ക് നഷ്ടമായത്. സെനൂരന്‍ മുത്തുസാമി 33 റണ്‍സോടെ പുറത്താകാതെ നിന്നു.

ഇന്ത്യയ്ക്കായി രവിചന്ദ്രന്‍ അശ്വിന്‍ ഏഴു വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി. രണ്ടു വര്‍ഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷം ടെസ്റ്റില്‍ അഞ്ചു വിക്കറ്റ് നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയ അശ്വിന്‍, രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിലേക്കുള്ള മടങ്ങിവരവ് ആഘോഷമാക്കി. ടെസ്റ്റില്‍ അശ്വിന്റെ 27-ാം അഞ്ചുവിക്കറ്റ് പ്രകടനമാണിത്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്‌ക്കെതിരേ അഞ്ചാം തവണയും. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്‌ക്കെതിരേ കൂടുതല്‍ തവണ അഞ്ചുവിക്കറ്റ് നേടിയതും അശ്വിന്‍ തന്നെ.

ടെസ്റ്റില്‍ വേഗത്തില്‍ 200 വിക്കറ്റെടുക്കുന്ന ഇടങ്കയ്യന്‍ ബൗളറെന്ന റെക്കോഡ് രവീന്ദ്ര ജഡേജ സ്വന്തമാക്കി. 44-ാം ടെസ്റ്റിലാണ് നേട്ടം. 47 ടെസ്റ്റില്‍ ഈ നേട്ടം കൈവരിച്ച രംഗനെ ഹെറാത്തിനെയാണ് ജഡേജ മറികടന്നത്. ടെസ്റ്റില്‍ ഇന്ത്യയ്ക്കായി വേഗത്തില്‍ 200 വിക്കറ്റെടുക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ താരമെന്ന റെക്കോഡും ജഡേജ സ്വന്തമാക്കി. 36 ടെസ്റ്റില്‍ ഈ നേട്ടം കൈവരിച്ച രവിചന്ദ്രന്‍ അശ്വിനാണ് പട്ടികയില്‍ മുന്നില്‍.

നേരത്തെ വിശാഖപട്ടണത്ത് 12-ാം ടെസ്റ്റ് സെഞ്ചുറി നേടിയ ഡീന്‍ എല്‍ഗര്‍, 287 പന്തുകള്‍ നേരിട്ട് 18 ഫോറുകളും നാലു സിക്‌സറുകളും സഹിതമാണ് 160 റണ്‍സെടുത്തത്. ഡിക്കോക്ക് 163 പന്തുകള്‍ നേരിട്ട് 16 ഫോറും രണ്ടു സിക്‌സും സഹിതം 111 റണ്‍സെടുത്തു. ഇരുവരും ആറാം വിക്കറ്റില്‍ 164 റണ്‍സിന്റെ കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടാക്കി.

63 റണ്‍സിനിടെ നാലു വിക്കറ്റ് നഷ്ടമായ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ ഡീന്‍ എല്‍ഗര്‍ - ഫാഫ് ഡുപ്ലെസി കൂട്ടുകെട്ടാണ് മത്സരത്തിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവന്നത്. അഞ്ചാം വിക്കറ്റില്‍ ഇരുവരും 115 റണ്‍സ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കന്‍ സ്‌കോറിലേക്ക് ചേര്‍ത്തു. അര്‍ധ സെഞ്ചുറി നേടിയ ഡുപ്ലെസിയെ (55) അശ്വിന്‍ മടക്കിയതോടെ ഈ കൂട്ടുകെട്ട് പിരിഞ്ഞു. പിന്നീടാണ് ഡി കോക്ക് കൂട്ടുചേര്‍ന്നത്.

നേരത്തെ ഇരട്ട സെഞ്ചുറി നേടിയ ഓപ്പണര്‍ മായങ്ക് അഗര്‍വാളിന്റെയും സെഞ്ചുറി നേടിയ രോഹിത് ശര്‍മയുടെയും മികവില്‍ ഒന്നാം ഇന്നിങ്സില്‍ ഇന്ത്യ ഏഴിന് 502 റണ്‍സെന്ന നിലയില്‍ ഡിക്ലയര്‍ ചെയ്തിരുന്നു. കരിയറിലെ ആദ്യ സെഞ്ചുറി തന്നെ മായങ്ക് ഇരട്ടസെഞ്ചുറിയിലെത്തിച്ചു. 358 പന്തില്‍ അഞ്ചു സിക്‌സും 22 ബൗണ്ടറികളുമടക്കമാണ് മായങ്ക് ആദ്യ ഇരട്ട സെഞ്ചുറി കുറിച്ചത്. പുറത്താകുമ്പോള്‍ 371 പന്തില്‍ 215 റണ്‍സായിരുന്നു മായങ്കിന്റെ സമ്പാദ്യം. 244 പന്തില്‍ ആറു സിക്‌സും 23 ബൗണ്ടറികളുമടക്കം രോഹിത് 176 റണ്‍സെടുത്തു.

Content Highlights: India vs South Africa First Test Day 4 at Visakhapatnam