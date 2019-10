വിശാഖപട്ടണം: ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരായ ഒന്നാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റില്‍ തുടക്കത്തിലെ തകര്‍ച്ചയ്ക്കു ശേഷം ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക നിലയുറപ്പിക്കുന്നു. 63 റണ്‍സിനിടെ നാലു വിക്കറ്റ് നഷ്ടമായ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ ഡീന്‍ എല്‍ഗര്‍ - ഫാഫ് ഡുപ്ലെസി കൂട്ടുകെട്ട് മത്സരത്തിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവന്നത്.

മൂന്നാം ദിനം ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് പിരിയുമ്പോള്‍ നാലിന് 153 റണ്‍സെന്ന നിലയിലാണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക. 76 റണ്‍സുമായി എല്‍ഗറും 48 റണ്‍സുമായി ക്യാപ്റ്റന്‍ ഫാഫ് ഡുപ്ലെസിയുമാണ് ക്രീസില്‍. ഇന്ത്യയുടെ ഒന്നാം ഇന്നിങ്‌സ് സ്‌കോറിനേക്കാള്‍ ഇപ്പോഴും 349 റണ്‍സ് പിറകിലാണ് സന്ദര്‍ശകര്‍. 18 റണ്‍സെടുത്ത ടെംബ ബവുമയുടെ വിക്കറ്റാണ് അവര്‍ക്ക് മൂന്നാം ദിനം നഷ്ടമായത്. ഇഷാന്ത് ശര്‍മയ്ക്കാണ് വിക്കറ്റ്.

മൂന്നു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില്‍ 39 റണ്‍സെന്ന നിലയിലാണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക മൂന്നാം ദിനം ബാറ്റിങ് ആരംഭിച്ചത്. എയ്ഡന്‍ മാര്‍ക്രം (5), ത്യൂനിസ് ഡി ബ്രുയിന്‍ (4), ഡെയ്ന്‍ പിഡ്റ്റ് (0) എന്നിവരുടെ വിക്കറ്റുകളാണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്ക് രണ്ടാം ദിനത്തില്‍ തന്നെ നഷ്ടമായിരുന്നു.

നേരത്തെ ഇരട്ട സെഞ്ചുറി നേടിയ ഓപ്പണര്‍ മായങ്ക് അഗര്‍വാളിന്റെയും സെഞ്ചുറി നേടിയ രോഹിത് ശര്‍മയുടെയും മികവില്‍ ഒന്നാം ഇന്നിങ്സില്‍ ഇന്ത്യ ഏഴിന് 502 റണ്‍സെന്ന നിലയില്‍ ഡിക്ലയര്‍ ചെയ്തിരുന്നു.

കരിയറിലെ ആദ്യ സെഞ്ചുറി തന്നെ മായങ്ക് ഇരട്ടസെഞ്ചുറിയിലെത്തിച്ചു. 358 പന്തില്‍ അഞ്ചു സിക്‌സും 22 ബൗണ്ടറികളുമടക്കമാണ് മായങ്ക് ആദ്യ ഇരട്ട സെഞ്ചുറി കുറിച്ചത്. പുറത്താകുമ്പോള്‍ 371 പന്തില്‍ 215 റണ്‍സായിരുന്നു മായങ്കിന്റെ സമ്പാദ്യം. 244 പന്തില്‍ ആറു സിക്‌സും 23 ബൗണ്ടറികളുമടക്കം രോഹിത് 176 റണ്‍സെടുത്തു.

ഓപ്പണിങ് വിക്കറ്റില്‍ 317 റണ്‍സ് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്ത രോഹിത് - മായങ്ക് സഖ്യം ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരേ ഏതു വിക്കറ്റിലും ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന കൂട്ടുകെട്ടെന്ന റെക്കോഡും സ്വന്തമാക്കി. 2007-ല്‍ ചെന്നൈ ടെസ്റ്റില്‍ വീരേന്ദര്‍ സെവാഗും രാഹുല്‍ ദ്രാവിഡും ചേര്‍ന്നെടുത്ത 268 റണ്‍സിന്റെ കൂട്ടുകെട്ടാണ് ഇവര്‍ മറികടന്നത്.

