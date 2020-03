ധര്‍മശാല: ഇന്ത്യ - ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ഏകദിന പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരം മഴ കാരണം വൈകുന്നു. ധര്‍മശാലയിലെ എച്ച്.പി.സി.എ സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ രാവിലെ മഴമാറി നിന്നെങ്കിലും ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിക്കു ശേഷം വീണ്ടും മഴ പെയ്യുകയായിരുന്നു.

എച്ച്.പി.സി.എ സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ ബുധനാഴ്ച വൈകീട്ടും രാത്രിയും മഴ പെയ്തിരുന്നു. രാവിലെ ഔട്ട്ഫീല്‍ഡിലെ നനവ് കാരണം മത്സരം വൈകുമെന്ന് സൂചനയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും വീണ്ടും മഴയെത്തിയതോടെ മത്സരം പ്രതിസന്ധിയിലായിരിക്കുകയാണ്.

ബുധനാഴ്ച ഇന്ത്യന്‍ ടീമിന്റെ പരിശീലനത്തിനുശേഷവും മഴ പെയ്തിരുന്നു. വ്യാഴാഴ്ചയും ധര്‍മശാലയില്‍ മഴയുണ്ടാകുമെന്നായിരുന്നു കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്.

ന്യൂസീലന്‍ഡ് മണ്ണിലെ തോല്‍വിയുടെ ക്ഷീണം തീര്‍ക്കലാണ് ഇന്ത്യ പ്രധാനമായും ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഹാര്‍ദിക് പാണ്ഡ്യ, ശിഖര്‍ ധവാന്‍, ഭുവനേശ്വര്‍ കുമാര്‍ എന്നിവരുടെ തിരിച്ചുവരവും പരമ്പരയെ ശ്രദ്ധേയമാക്കുന്നു.

