ന്യൂലാന്‍ഡ്‌സ്: ഇന്ത്യ - ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക മൂന്നാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിന്റെ നാലാം ദിനത്തിലും ഡിആര്‍എസ് വിവാദം.

മൂന്നാം ദിനം ദക്ഷിണാഫ്രിക്കന്‍ ക്യാപ്റ്റന്‍ ഡീന്‍ എല്‍ഗാര്‍ വിക്കറ്റിനു മുന്നില്‍ കുടുങ്ങിയ തീരുമാനം ഡിആര്‍എസിലൂടെ തിരുത്തപ്പെട്ടതാണ് വിവാദത്തിന് കാരണമായതെങ്കില്‍ നാലാം ദിനം റാസ്സി വാന്‍ഡെര്‍ ദസ്സന്റെ ക്യാച്ചാണ് വിവാദമുണ്ടാക്കിയത്.

നാലാം ദിനം 37-ാം ഓവറിലായിരുന്നു സംഭവം. മുഹമ്മദ് ഷമിയുടെ പന്തില്‍ ദസ്സനെ ക്യാച്ചെടുത്തതായി ഇന്ത്യന്‍ താരങ്ങളുടെ അപ്പീലുയര്‍ന്നു. പക്ഷേ ഫീല്‍ഡ് അമ്പയര്‍ ഔട്ട് അനുവദിച്ചില്ല. ക്യാപ്റ്റന്‍ കോലി ഉടന്‍ തന്നെ റിവ്യു എടുത്തു.

റീപ്ലേയില്‍ പന്ത് ബാറ്റ് കടക്കുമ്പോള്‍ സ്‌നിക്കോ മീറ്ററില്‍ സ്‌പൈക്ക് കാണിച്ചെങ്കിലും അതേസമയം തന്നെ ദസ്സന്റെ ബാറ്റ് നിലത്തുരയുന്നതും കാണാമായിരുന്നു. ഇതോടെ കൃത്യമായ തീരുമാനമെടുക്കാന്‍ സാധിക്കാതെ തേര്‍ഡ് അമ്പയര്‍ ഫീല്‍ഡ് അമ്പയറോട് തന്റെ തീരുമാനത്തില്‍ ഉറച്ചുനില്‍ക്കാനാവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു.

ഇതോടെ കോലി തന്റെ അമര്‍ഷം പ്രകടിപ്പിച്ചു. ആദ്യം ഫീല്‍ഡ് അമ്പയര്‍ എറാസ്മസിനോട് എന്തോ പറഞ്ഞ കോലി ദസ്സനോടും വാക്കുകള്‍ കൊണ്ട് ഏറ്റുമുട്ടി.

കേപ്ടൗണില്‍ മൂന്നാം ദിനം ഡീന്‍ എല്‍ഗാറിന്റെ പുറത്താകല്‍ ഡിആര്‍എസിലൂടെ തിരുത്തപ്പെട്ടതില്‍ കൃത്രിമമുണ്ടെന്ന ഗുരുതരമായ ആക്ഷേപമാണ് ഇന്ത്യന്‍ താരങ്ങള്‍ ഉയര്‍ത്തിയത്. മത്സരത്തിന്റെ 21-ാം ഓവറില്‍ അശ്വിന്റെ പന്തില്‍ എല്‍ഗാര്‍ വിക്കറ്റിന് മുന്നില്‍ കുരുക്കിയപ്പോള്‍ ഓണ്‍ഫീല്‍ഡ് അമ്പയര്‍ ഔട്ട് വിളിച്ചു. ഇതോടെ എല്‍ഗാര്‍ ഡിആര്‍എസ് ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. ബോള്‍ ട്രാക്കിങ്ങില്‍ പന്ത് സ്റ്റമ്പിന് മുകളിലൂടെ പോകുന്നതാണ് കണ്ടത്. ഇതോടെ എല്‍ഗാറിന് ജീവന്‍ തിരിച്ചുകിട്ടി.

ഇത് ഇന്ത്യന്‍ താരങ്ങളെ പ്രകോപിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. സ്റ്റമ്പ് മൈക്കിന് അടുത്തെത്തി താരങ്ങള്‍ പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചു. ക്യാപ്റ്റന്‍ കോലി, അശ്വിന്‍, രാഹുല്‍ എന്നിവര്‍ ഇതിനോട് പ്രതികരിക്കുന്നത് കാണാമായിരുന്നു.

Content Highlights: india vs south africa another drs controversy in cape town test