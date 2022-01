കേപ്ടൗണ്‍: ഇന്ത്യയ്‌ക്കെതിരായ പരമ്പരയിലെ മൂന്നാം ഏകദിനത്തില്‍ ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്ക് രണ്ടു വിക്കറ്റുകള്‍ നഷ്ടമായി.

കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിലെ സെഞ്ചുറി വീരന്‍ ജാന്നെമന്‍ മലാനെ (1) മൂന്നാം ഓവറില്‍ തന്നെ ദീപക് ചാഹര്‍ പുറത്താക്കി. പിന്നാലെ ടെംബ ബവുമ (8) റണ്ണൗട്ടായത് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്ക് തിരിച്ചടിയായി.

12 ഓവര്‍ പിന്നിടുമ്പോള്‍ രണ്ടിന് 69 റണ്‍സെന്ന നിലയിലാണ് പ്രോട്ടീസ്. ക്വിന്റണ്‍ ഡിക്കോക്ക് (41*), ഏയ്ഡന്‍ മാര്‍ക്രം (15*) എന്നിവരാണ് ക്രീസില്‍.

നേരത്തെ ടോസ് നേടിയ ഇന്ത്യ ഫീല്‍ഡിങ് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു. നാല് മാറ്റങ്ങളുമായാണ് ഇന്ത്യ ഇന്ന് കളിക്കുന്നത്.

ശാര്‍ദൂല്‍ ഠാക്കൂര്‍, രവിചന്ദ്ര അശ്വിന്‍, ഭുവനേശ്വര്‍ കുമാര്‍, വെങ്കടേഷ് അയ്യര്‍ എന്നിവര്‍ക്ക് പകരം സൂര്യകുമാര്‍ യാദവ്, ജയന്ത് യാദവ്, പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണ, ദീപക് ചാഹര്‍ എന്നീ താരങ്ങള്‍ ടീമിലിടം നേടി.

മറുവശത്ത് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ഒരു മാറ്റമാണ് വരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. സ്പിന്നര്‍ തബ്റൈസ് ഷംസിയ്ക്ക് പകരം ഡ്വെയ്ന്‍ പ്രിട്ടോറിയസ് ടീമിലിടം നേടി.

ആദ്യ രണ്ടു മത്സരങ്ങള്‍ തോറ്റ് പരമ്പര അടിയറവെച്ച കെ.എല്‍. രാഹുലിനും സംഘത്തിനും മുഖംരക്ഷിക്കാന്‍ ജയം അനിവാര്യമാണ്.

ആദ്യ ഏകദിനത്തില്‍ 31 റണ്‍സിനും രണ്ടാം മത്സരത്തില്‍ ഏഴുവിക്കറ്റിനുമാണ് ഇന്ത്യന്‍ ടീം തോറ്റത്. ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയിലെ അവസാന രണ്ടുമത്സരങ്ങളും ഇന്ത്യന്‍സംഘം തോറ്റിരുന്നു. ഇതോടെ പര്യടനത്തില്‍ തുടരെ നാല് തോല്‍വികളായി. പുതിയ പരിശീലകന്‍ രാഹുല്‍ ദ്രാവിഡിനും തിരിച്ചടിയാണ് തോല്‍വികള്‍.

