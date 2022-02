ദുബായ്: ഇന്ത്യയും പാകിസ്താനും ലോക കായിക വേദികളില്‍ എവിടെ ഏറ്റുമുട്ടിയാലും അത് ഏറെ ശ്രദ്ധ നേടുന്ന പോരാട്ടമായിരിക്കും. ക്രിക്കറ്റിലാണെങ്കില്‍ പിന്നെ പറയുകയും വേണ്ട.

ഇക്കാര്യത്തിന് അടിവരയിടുന്ന സംഭവമാണ് ഈ വര്‍ഷം നടക്കാനിരിക്കുന്ന ട്വന്റി 20 ലോകകപ്പിലെ ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റേജ് മത്സരങ്ങളുടെ ടിക്കറ്റ് വില്‍പ്പനയുടെ കാര്യത്തില്‍ നടന്നിരിക്കുന്നത്.

ഓസ്‌ട്രേലിയയിലെ മെല്‍ബണ്‍ ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ടില്‍ ഈ വര്‍ഷം ഒക്ടോബര്‍ 23-ന് നടക്കാനിരിക്കുന്ന ട്വന്റി 20 ലോകകപ്പിലെ ഇന്ത്യ - പാകിസ്താന്‍ മത്സരത്തിന്റെ ടിക്കറ്റുകള്‍ വില്‍പ്പനയ്‌ക്കെത്തി വെറും അഞ്ച് മിനിറ്റുകള്‍ക്കുള്ളിലാണ് കാലിയായത്.

ടൂര്‍ണമെന്റിലെ 45 മത്സരങ്ങളുടെ രണ്ടു ലക്ഷം ടിക്കറ്റുകള്‍ പ്രീ-സെയില്‍ കാലയളവില്‍ തന്നെ വിറ്റഴിച്ചിരുന്നു. അതിന് ശേഷമുള്ള വില്‍പ്പനയിലാണ് ഇപ്പോള്‍ ഇന്ത്യ - പാക് മത്സരത്തിന്റെ ടിക്കറ്റുകള്‍ ക്ഷണനേരം കൊണ്ട് വിറ്റുപോയത്.

ഓസ്‌ട്രേലിയയിലെ ഏഴു വേദികളിലായി ഈ വര്‍ഷം ഒക്ടോബര്‍ 16 മുതല്‍ നവംബര്‍ 13 വരെയാണ് ലോകകപ്പ് നടക്കുക.

പാകിസ്താന്‍, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, ബംഗ്ലാദേശ് എന്നിവര്‍ക്കൊപ്പം ഗ്രൂപ്പ് രണ്ടിലാണ് ഇന്ത്യ. ഇതോടൊപ്പം യോഗ്യതാ റൗണ്ട് വിജയിച്ചെത്തുന്ന രണ്ടു ടീമുകള്‍ കൂടി ഗ്രൂപ്പില്‍ ഉള്‍പ്പെടും.

