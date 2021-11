കൊല്‍ക്കത്ത:ന്യൂസീലന്‍ഡിനെതിരായ മൂന്നാം ട്വന്റി 20 മത്സരത്തില്‍ ടോസ് നേടിയ ഇന്ത്യന്‍ നായകന്‍ രോഹിത് ശര്‍മ ബാറ്റിങ് തിരഞ്ഞെടുത്തു. തുടര്‍ച്ചയായ മൂന്നാം മത്സരത്തിലും രോഹിത് ടോസ് ജയിച്ചു.

ഇന്ത്യ രണ്ട് മാറ്റങ്ങളുമായാണ് ഇന്ന് കളിക്കുന്നത്. കെ.എല്‍.രാഹുല്‍, രവിചന്ദ്ര അശ്വിന്‍ എന്നിവര്‍ക്ക് പകരം ഇഷാന്‍ കിഷന്‍, യൂസ്വേന്ദ്ര ചാഹല്‍ എന്നിവര്‍ ടീമിലിടം നേടി. ടിം സൗത്തിയുടെ അഭാവത്തില്‍ ന്യൂസീലന്‍ഡിനെ മിച്ചല്‍ സാന്റ്‌നറാണ് നയിക്കുന്നത്.സൗത്തിയ്ക്ക് പകരം ലോക്കി ഫെര്‍ഗൂസന്‍ ടീമിലിടം നേടി.

സ്ഥിരം ക്യാപ്റ്റന്‍ എന്ന നിലയില്‍ രോഹിത് ശര്‍മയുടെയും പരിശീലകനായി രാഹുല്‍ ദ്രാവിഡിന്റെയും തുടക്കം ഗംഭീരമായി. ന്യൂസീലന്‍ഡിനെതിരായ ട്വന്റി 20 ക്രിക്കറ്റ് പരമ്പരയിലെ ആദ്യ രണ്ടു മത്സരങ്ങളും ജയിച്ച് ഇന്ത്യ പരമ്പര സ്വന്തമാക്കിക്കഴിഞ്ഞു.

ആദ്യ മത്സരത്തില്‍ അഞ്ചു വിക്കറ്റിനും വെള്ളിയാഴ്ച ഏഴു വിക്കറ്റിനും ന്യൂസീലന്‍ഡിനെ മറികടന്ന ഇന്ത്യയുടെ പ്രകടനം ഏറക്കുറെ തൃപ്തികരമായിരുന്നു. ബാറ്റിങ്ങിലും ബൗളിങ്ങിലും ഒരുപോലെ മേധാവിത്തം പുലര്‍ത്താനായി. ഇന്ത്യയുടെ മുന്‍നിരയില്‍ രോഹിത് ശര്‍മയും കെ.എല്‍. രാഹുലും ഉജ്ജ്വല ഫോമില്‍. ഋഷഭ് പന്ത്, സൂര്യകുമാര്‍ യാദവ് എന്നിവരും തിളങ്ങി.

അവസാന മത്സരം വിജയിച്ച് നാണക്കേട് ഒഴിവാക്കാനാണ് ന്യൂസീലന്‍ഡ് ശ്രമിക്കുക. ആദ്യ രണ്ട് മത്സരങ്ങളിലും വേണ്ടത്ര മികവ് പുലര്‍ത്താന്‍ ട്വന്റി 20 ലോകകപ്പ് ഫൈനലിസ്റ്റുകളായ കിവീസിന് സാധിച്ചിരുന്നില്ല.

