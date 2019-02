ഹാമില്‍ട്ടന്‍: നിര്‍ണായകമായ മൂന്നാം ട്വെന്റി-20യില്‍ ടോസ് നഷ്്ട്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ന്യൂസീലന്‍ഡിന് മികച്ച തുടക്കം. മത്സരം ആറു ഓവര്‍ പിന്നിടുമ്പോള്‍ ആതിഥേയര്‍ വിക്കറ്റ് നഷ്ടം കൂടാതെ 60 റണ്‍സെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓപ്പണര്‍മാരായ സെയ്‌ഫേര്‍ട്ടും മണ്‍റോയുമാണ് ക്രീസില്‍. സെയ്‌ഫേര്‍ട്ട് 20 പന്തില്‍ 36 റണ്‍സും മണ്‍റോ 17 പന്തില്‍ 33 റണ്‍സുമെടുത്ത് ബാറ്റിങ് തുടരുകയാണ്.

ഇരുടീമുകളും ഒപ്പത്തിനൊപ്പമായതിനാല്‍ ഈ ട്വെന്റി-20 മത്സരഫലമാണ് പരമ്പര വിജയികളെ തീരുമാനിക്കുക. വെല്ലിങ്ടണില്‍ നടന്ന ആദ്യ ട്വെന്റി-20യില്‍ ന്യൂസീലന്‍ഡും ഓക്ക്‌ലന്‍ഡില്‍ നടന്ന രണ്ടാം ട്വെന്റി-20യില്‍ ഇന്ത്യയും വിജയിച്ചിരുന്നു. ഇതോടെ പരമ്പരയില്‍ ഇരുടീമുകളും ഒപ്പത്തിനൊപ്പമാകുകയായിരുന്നു.

ഇരുടീമുകളും ഓരോ മാറ്റങ്ങളുമായാണ കളിക്കുന്നത്. യുസ്‌വേന്ദ്ര ചാഹലിന് പകരം കുല്‍ദീപ് യാദവാണ് ഇന്ത്യന്‍ നിരയില്‍ കളിക്കുന്നത്. ന്യൂസീലന്‍ഡില്‍ പേസ് ബൗളര്‍ ബ്ലെയര്‍ ടിക്‌നര്‍ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചു. ലോക്കി ഫെര്‍ഗൂസന് പകരമാണ് ടിക്‌നര്‍ ടീമിലെത്തിയത്.

Content Highlights: India vs New Zealand Third T20 Cricket