മൗണ്ട് മൗംഗനൂയി: ന്യൂസീലന്‍ഡിനെതിരായ മൂന്നാം ഏകദിനത്തില്‍ ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ഇന്ത്യക്ക് രണ്ട് വിക്കറ്റ് നഷ്ടമായി. 32 റണ്‍സെടുക്കുന്നതിനിടയിലാണ് രണ്ട് വിക്കറ്റ് പോയത്. ഓപ്പണര്‍ മായങ്ക് അഗര്‍വാള്‍ (1), ക്യാപ്റ്റന്‍ വിരാട് കോലി (9) എന്നിവരാണ് പുറത്തായ ബാറ്റ്‌സ്മാന്‍മാര്‍.

കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ഏകദിനങ്ങളിലും പരാജമായ ഓപ്പണിങ് ജോഡി ഇത്തവണയും പരാജയമായി. എട്ടു റണ്‍സില്‍ ഓപ്പണിങ് കൂട്ടുകെട്ട് പൊളിഞ്ഞു. മൂന്നു പന്തില്‍ ഒരു റണ്ണെടുത്ത മായങ്കിനെ ജാമിസണാണ് പുറത്താക്കിയത്. 12 പന്തില്‍ ഒമ്പത് റണ്‍സെടുത്ത വിരാട് കോലിയെ ബെന്നെറ്റ്, ജാമിസണിന്റെ കൈയിലെത്തിച്ചു.

ആദ്യ രണ്ട് ഏകദിനങ്ങളിലും വിജയിച്ച് ന്യൂസീലന്‍ഡ് നേരത്തെ പരമ്പര സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. മൂന്നാം ഏകദിനത്തില്‍ ആശ്വാസജയമാണ് ഇന്ത്യ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

