വെല്ലിങ്ടണ്‍: ഇന്ത്യക്കെതിരായ മൂന്നാം ഏകദിനത്തില്‍ ടോസ് നേടി ബാറ്റിങ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ന്യൂസീലന്‍ഡിന് രണ്ട് വിക്കറ്റ് നഷ്ടമായി. 26 റണ്‍സെടുക്കുന്നതിനിടയിലാണ് ആതിഥേയര്‍ രണ്ട് വിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയത്.

രണ്ടാം ഓവറില്‍ തന്നെ ഓപ്പണര്‍ കോളിന്‍ മണ്‍റോ പുറത്തായി. ഒമ്പത് പന്തില്‍ ഏഴ് റണ്‍സടിച്ച മണ്‍റോയെ മുഹമ്മദ് ഷമി രോഹിത് ശര്‍മ്മയുടെ കൈയിലെത്തിക്കുകയായിരുന്നു. ഏഴാം ഓവറില്‍ മാര്‍ട്ടിന്‍ ഗുപ്റ്റിലും ക്രീസ് വിട്ടു. ഭുവനേശ്വര്‍ കുമാറിന്റെ പന്തില്‍ ദിനേശ് കാര്‍ത്തിക്കിന് ക്യാച്ച്.

രണ്ട് മാറ്റങ്ങളുമായാണ് ഇന്ത്യ കളിക്കുന്നത്. പേശീവലിവ് മൂലം വിട്ടുനില്‍ക്കുന്ന ധോനിക്ക് പകരം ദിനേശ് കാര്‍ത്തിക്ക് ഇന്ത്യയുടെ വിക്കറ്റ് കീപ്പറാകും.

സ്ത്രീവിരുദ്ധ പരാമര്‍ശത്തിന്റെ പേരില്‍ വിലക്ക് നേരിട്ട ഹാര്‍ദിക് പാണ്ഡ്യയും ടീമില്‍ തിരിച്ചെത്തി. വിജയ് ശങ്കറിന് പകരമാണ് പാണ്ഡ്യ കളിക്കുക. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പാണ്ഡ്യയുടെ വിലക്ക് ബി.സി.സി.ഐ പിന്‍വലിച്ചിരുന്നു.

രണ്ട് സ്പിന്നര്‍മാരുമായാണ് ന്യൂസീലന്‍ഡ് കളിക്കുന്നത്. മിച്ചല്‍ സാന്റ്നര്‍ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോള്‍ കൊളിന്‍ ഡി ഗ്രാന്ദ്രോം ടീമിന് പുറത്തായി. ആദ്യ രണ്ട് ഏകദിനങ്ങളും വിജയിച്ച ഇന്ത്യ പരമ്പര നേടാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ്. അതേസമയം പരമ്പര കൈവിടാതിരിക്കാന്‍ ന്യൂസീലന്‍ഡിന് വിജയിച്ചേ മതിയാകൂ.

Content Highlights: India vs New Zealand Third Odi Cricket