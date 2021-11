റാഞ്ചി: ന്യൂസീലന്‍ഡിനെതിരേ ടോസ് നേടിയ ഇന്ത്യന്‍ നായകന്‍ രോഹിത് ശര്‍മ ന്യൂസീലന്‍ഡിനെ ബാറ്റിങ്ങിനയച്ചു. ഇന്ത്യന്‍ ടീമില്‍ ഒരു മാറ്റമാണുള്ളത്. പരിക്കേറ്റ മുഹമ്മദ് സിറാജിന് പകരം ഹര്‍ഷല്‍ പട്ടേല്‍ ടീമിലിടം നേടി. ഇന്ത്യന്‍ ജഴ്‌സിയില്‍ ഹര്‍ഷലിന്റെ അരങ്ങേറ്റ മത്സരമാണിത്. ന്യൂസീലന്‍ഡില്‍ മൂന്ന് മാറ്റങ്ങളാണുള്ളത്. ജെയിംസ് നീഷാമും ആദം മില്‍നെയും ഇഷ് സോധിയും ടീമില്‍ തിരിച്ചെത്തി. രചിന്‍, ആസില്‍, ഫെര്‍ഗൂസന്‍ എന്നിവര്‍ക്ക് സ്ഥാനം നഷ്ടമായി.

ബുധനാഴ്ച ന്യൂസീലന്‍ഡിനെതിരായ ഒന്നാം ട്വന്റി 20 ക്രിക്കറ്റില്‍ ഇന്ത്യ അഞ്ചുവിക്കറ്റിന് ജയിച്ചതോടെ ടീം ഉണര്‍ന്നു. ഇന്ന് രണ്ടാമത്തെ മത്സരത്തിനിറങ്ങുമ്പോള്‍ തുടര്‍ജയത്തോടെ പരമ്പര സ്വന്തമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യമാണ് ടീമിനുമുന്നിലുള്ളത്. മത്സരം വൈകീട്ട് 7.00 മുതല്‍ റാഞ്ചിയില്‍.

റാഞ്ചി സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ മുഴുവന്‍ സീറ്റുകളിലും കാണികളെ അനുവദിക്കും. ഏറെക്കാലത്തിനു ശേഷമാണ് ഇന്ത്യയില്‍ നൂറുശതമാനം സീറ്റുകളും കാണികള്‍ക്കായി തുറന്നുകൊടുക്കുന്നത്. ആദ്യമത്സരത്തില്‍ റണ്‍ ചേസിങ്ങിന്റെ അവസാനഘട്ടത്തില്‍ സമ്മര്‍ദത്തില്‍പ്പെട്ടത് ഒഴിച്ചാല്‍ ബാക്കിയെല്ലാം ഇന്ത്യയുടെ പദ്ധതിക്കനുസരിച്ചുവന്നു. ഓപ്പണിങ്ങില്‍ ക്യാപ്റ്റന്‍ രോഹിത് ശര്‍മയും കെ.എല്‍. രാഹുലും വണ്‍ഡൗണായി സൂര്യകുമാര്‍ യാദവും വിശ്വാസംകാത്തു.ബൗളിങ്ങില്‍ പേസര്‍ ഭുവനേശ്വര്‍ കുമാറും ആര്‍. അശ്വിനും മികവുകാട്ടി. വെള്ളിയാഴ്ച ജയിച്ചാല്‍ ഇന്ത്യയ്ക്ക് പരമ്പരനേടാം.

മത്സരത്തിന്റെ തത്സമയ വിവരണം താഴെ വായിക്കാം...

Content Highlights: india vs new zealand second twenty 20 international live score