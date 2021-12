മുംബൈ: ന്യൂസീലന്‍ഡിനെതിരായ രണ്ടാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിന്റെ രണ്ടാം ദിനം ബാറ്റിങ് ആരംഭിച്ച ഇന്ത്യയ്ക്ക് രണ്ട് വിക്കറ്റ് നഷ്ടമായി. വൃദ്ധിമാന്‍ സാഹയെയും രവിചന്ദ്ര അശ്വിനെയും പുറത്താക്കി അജാസ് പട്ടേല്‍ ഇന്ത്യയെ സമ്മര്‍ദത്തിലാക്കി.

നാല് വിക്കറ്റിന് 221 റണ്‍സ് എന്ന നിലയില്‍ ബാറ്റിങ് ആരംഭിച്ച ഇന്ത്യയ്ക്ക് തുടക്കത്തില്‍ തന്നെ രണ്ട് വിക്കറ്റ് നഷ്ടമായി. സാഹയെയാണ് ആദ്യം നഷ്ടമായത്. 27 റണ്‍സെടുത്ത സാഹയെ അജാസ് വിക്കറ്റിന് മുന്നില്‍ കുടുക്കി. ഇതോടെ താരം മകത്സരത്തില്‍ അഞ്ചുവിക്കറ്റ് നേട്ടം സ്വന്തമാക്കി. തൊട്ടടുത്ത പന്തില്‍ അശ്വിനെയും മടക്കി അജാസ് കൊടുങ്കാറ്റായി. ഇതോടെ ഇന്ത്യ അപകടം മണത്തു. അശ്വിന് പകരം അക്ഷര്‍ പട്ടേല്‍ ക്രീസിലെത്തി.

ഇന്ത്യയുടെ ഓപ്പണര്‍മാരായ മായങ്ക് അഗര്‍വാള്‍-ശുഭ്മാന്‍ ഗില്‍ സഖ്യം അനായാസമായി ബാറ്റുവീശി. നേരിട്ട ആദ്യ രണ്ടുപന്തുകളിലും കൈല്‍ ജാമിസണെ ഫോറടിച്ച ശുഭ്മാന്‍ ഗില്ലാണ് അതിന് നേതൃത്വം നല്‍കിയത്. ഏഴാം ഓവറില്‍ത്തന്നെ സ്പിന്നര്‍ അജാസ് പട്ടേലിനെ കൊണ്ടുവന്നെങ്കിലും 28-ാം ഓവറിലാണ് ന്യൂസീലന്‍ഡിന് ആശ്വസിക്കാനുള്ള വഴിതെളിഞ്ഞത്. ശുഭ്മാന്‍ ഗില്‍, അജാസിന്റെ പന്തില്‍ അബദ്ധത്തില്‍ സ്ലിപ്പില്‍ ക്യാച്ച് നല്‍കി. 71 പന്ത് നേരിട്ട ഗില്‍ ഏഴു ഫോറും ഒരു സിക്‌സും അടിച്ചിരുന്നു.

പകരമെത്തിയ പുജാര, അജാസിന്റെ അടുത്തഓവറിലെ ആദ്യപന്തില്‍ കനത്ത എല്‍.ബി. അപ്പീലില്‍നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് തൊട്ടടുത്ത പന്തില്‍ ക്ലീന്‍ബൗള്‍ഡായി. നാലാമനായി എത്തിയ വിരാട് കോലി അതേ ഓവറിലെ ആറാം പന്തില്‍ എല്‍.ബി. ആയി (0) മടങ്ങുകയും ചെയ്തതോടെ ഇന്ത്യന്‍ ടീം ഉലഞ്ഞു. വിക്കറ്റ് നഷ്ടമില്ലാതെ 80 എന്നനിലയില്‍നിന്ന് 15 പന്തുകള്‍ക്കിടെ മൂന്നിന് 80 എന്നനിലയിലേക്ക് വീണു. പക്ഷേ, ശ്രേയസ് അയ്യര്‍ക്കൊപ്പം മറ്റൊരു 80 റണ്‍സിന്റെ കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടാക്കി മായങ്ക് ടീമിനെ രക്ഷിച്ചു. വിക്കറ്റ് കീപ്പര്‍ക്ക് ക്യാച്ച് നല്‍കി ശ്രേയസ് മടങ്ങിയപ്പോള്‍ ക്രീസിലെത്തിയ വൃദ്ധിമാന്‍ സാഹ ആദ്യ റണ്‍ എടുത്തത് 18-ാം പന്തില്‍. അജാസിനെ സിക്‌സ് അടിച്ചുകൊണ്ടാണ് അക്കൗണ്ട് തുറന്നത്.

മത്സരത്തിന്റെ തത്സമയ വിവരണം താഴെ വായിക്കാം....

