മുംബൈ: ക്യാപ്റ്റന്‍ വിരാട് കോലി തിരിച്ചെത്തുന്നതിന്റെ ആവേശം, പക്ഷേ ഏതുനിമിഷവും പെയ്യാനായി വെമ്പിനില്‍ക്കുന്ന മഴമേഘങ്ങള്‍ സൃഷിക്കുന്ന ആശങ്ക. ഇതിനിടയില്‍ ഇന്ത്യ-ന്യൂസീലന്‍ഡ് രണ്ടാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റ് വാംഖഡെ സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ തുടങ്ങും. അഞ്ചുവര്‍ഷത്തിനുശേഷമാണ് വാംഖഡെയില്‍ അന്താരാഷ്ട്ര ടെസ്റ്റ് നടക്കുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പ് ഫൈനലിലും ഇക്കുറി ട്വന്റി 20 ലോകകപ്പിലും ന്യൂസീലന്‍ഡിനോടേറ്റ തോല്‍വി ഇന്ത്യന്‍ ടീം മറക്കാറായിട്ടില്ല. അതിനു മറുപടിപറയാന്‍ അവസരം കിട്ടിയ ഒന്നാം ടെസ്റ്റില്‍ ഇന്ത്യ അര്‍ഹിച്ച വിജയം അപ്രതീക്ഷിതമായി വഴുതിപ്പോയി. രണ്ടാം ടെസ്റ്റ് ജയിക്കുന്ന ടീമിന് രണ്ടു ടെസ്റ്റുകളുടെ പരമ്പര സ്വന്തമാക്കാം.

ട്വന്റി 20 ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പിനുശേഷം വിശ്രമത്തിലായിരുന്ന വിരാട് കോലി തിരിച്ചെത്തുമ്പോള്‍ ആരെ പുറത്തിരുത്തും എന്ന ചോദ്യം ഇന്ത്യയെ വലയ്ക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ടെസ്റ്റില്‍ അരങ്ങേറ്റംകുറിച്ച് ആദ്യ ഇന്നിങ്സില്‍ സെഞ്ചുറിയും രണ്ടാം ഇന്നിങ്സില്‍ അര്‍ധസെഞ്ചുറിയും നേടിയ ശ്രേയസ് അയ്യരെ മാറ്റുന്നത് അത്ര സുഖകരമല്ല. അജിന്‍ക്യ രഹാനെ ഏറെക്കാലമായി ഫോമിലല്ല. പക്ഷേ, കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തില്‍ ടീമിനെ നയിച്ചയാളെ പുറത്തിരുത്തുന്നതും ധാര്‍മികമായി ശരിയല്ല. ഓപ്പണര്‍ മായങ്ക് അഗര്‍വാളിനെ മാറ്റുകയാണ് മറ്റൊരു സാധ്യത. അപ്പോള്‍, ശുഭ്മാന്‍ ഗില്ലിനൊപ്പം ആര് ഓപ്പണ്‍ ചെയ്യും എന്ന ചോദ്യമുയരും.

കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിനിടെ പരിക്കിലായ വിക്കറ്റ് കീപ്പര്‍ വൃദ്ധിമാന്‍ സാഹ പിന്നീട് തിരിച്ചെത്തി ബാറ്റുചെയ്തു. സാഹയെ മാറ്റി കെ.എസ്. ഭരതിനെ പരീക്ഷിക്കാന്‍ ഇടയുണ്ട്. പക്ഷേ, ഭരത് ഇതുവരെ അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരം കളിച്ചിട്ടില്ല. പേസ് നിരയില്‍ ഇഷാന്ത് ശര്‍മയ്ക്കുപകരം മുഹമ്മദ് സിറാജിനെ കളിപ്പിച്ചേക്കും. മൂന്നാമതൊരു പേസ് ബൗളറെ കളിപ്പിക്കാനുള്ള സാധ്യത വിരാട് കോലി സൂചിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെയെങ്കില്‍ ആദ്യടെസ്റ്റില്‍ തിളങ്ങിയ സ്പിന്‍ ത്രയം ആര്‍. അശ്വിന്‍, രീവന്ദ്ര ജഡേജ, അക്സര്‍ പട്ടേല്‍ എന്നിവരിലൊരാള്‍ മാറേണ്ടിവരും.

ന്യൂസീലന്‍ഡ് നിരയില്‍ ഓഫ് സ്പിന്നര്‍ വില്യം സോമര്‍വില്ലിന് പകരം പേസ് ബൗളര്‍ നീല്‍ വാഗ്‌നറെ പരീക്ഷിക്കാനിടയുണ്ട്. മുംബൈയില്‍ ഏതുസമയത്തും മഴപെയ്യാനുള്ള സാധ്യത നിലനില്‍ക്കുന്നു.

മത്സരത്തിന്റെ തത്സമയ വിവരണം താഴെ വായിക്കാം....

