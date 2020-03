ക്രൈസ്റ്റ് ചര്‍ച്ച്: ന്യൂസീലന്‍ഡിനെതിരായ രണ്ടാം ടെസ്റ്റില്‍ ഇന്ത്യക്ക് ആദ്യ ഇന്നിങ്‌സില്‍ ഏഴു റണ്‍സ് ലീഡ്. ന്യൂസീലന്‍ഡ് ആദ്യ ഇന്നിങ്‌സില്‍ 235 റണ്‍സിന് എല്ലാവരും പുറത്തായി. വിക്കറ്റ് നഷ്ടമില്ലാതെ 63 റണ്‍സെന്ന നിലയില്‍ രണ്ടാം ദിനം ബാറ്റിങ് തുടങ്ങിയ ന്യൂസീലന്‍ഡിന് 172 റണ്‍സ് കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുന്നതിനിടയില്‍ പത്തു വിക്കറ്റുകളും നഷ്ടമായി.

നാല് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ മുഹമ്മദ് ഷമിയും മൂന്നു വിക്കറ്റെടുത്ത ജസ്പ്രീത് ബുംറയും കിവീസ് ബാറ്റ്‌സ്മാന്‍മാരെ തിരിച്ചയക്കുകയായിരുന്നു. രണ്ട് വിക്കറ്റുമായി രവീന്ദ്ര ജഡേജ ഇരുവര്‍ക്കും പിന്തുണ നല്‍കി. 122 പന്തില്‍ 52 റണ്‍സെടുത്ത ഓപ്പണര്‍ ടോം ലാഥത്തിനും 63 പന്തില്‍ 49 റണ്‍സ് നേടിയ കെയ്ല്‍ ജാമിസണുമൊഴികെ മറ്റാര്‍ക്കും കിവീസ് നിരയില്‍ തിളങ്ങാനായില്ല.

നേരത്തെ ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ഇന്ത്യ ആദ്യ ഇന്നിങ്‌സില്‍ 63 ഓവറില്‍ 242 റണ്‍സെടുത്തിരുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ ഓപ്പണര്‍ പൃഥ്വി ഷാ (54), ചേതേശ്വര്‍ പുജാര (54), ഹനുമ വിഹാരി (55) എന്നിവര്‍ അര്‍ധസെഞ്ചുറി നേടി. 45 റണ്‍സിന് അഞ്ചുവിക്കറ്റെടുത്ത കെയ്ന്‍ ജാമിസണ്‍ ന്യൂസീലന്‍ഡ് ബൗളര്‍മാരില്‍ മുന്നില്‍നിന്നു. ടിം സൗത്തി, ട്രെന്റ് ബോള്‍ട്ട് എന്നിവര്‍ രണ്ടുവിക്കറ്റ് വീതം കണ്ടെത്തി.

Content Highlights: India vs New Zealand Second Test Cricket