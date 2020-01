ഓക്ക്‌ലന്‍ഡ്: ഇന്ത്യക്കെതിരായ രണ്ടാം ട്വന്റി-20യില്‍ ടോസ് നേടിയ ന്യൂസീലന്‍ഡ് ബാറ്റിങ് തിരഞ്ഞെടുത്തു. ഇരുടീമുകളും മാറ്റമില്ലാതെയാണ് കളിക്കുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ ട്വന്റി-20യില്‍ വിജയിച്ച ഇന്ത്യ പരമ്പരയില്‍ മുന്നിലാണ്. ആറ് വിക്കറ്റിനായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ ജയം. ഒപ്പം 203 റണ്‍സ് പിന്തുടര്‍ന്ന് ജയിച്ചതിന്റെ ആത്മവിശ്വാസവും ഇന്ത്യക്കുണ്ട്. സ്വന്തം ഗ്രൗണ്ടില്‍ മികച്ച ടോട്ടല്‍ ഉയര്‍ത്തിയിട്ടും അത് വിജയമാക്കി മാറ്റാനാകാത്തതിനാല്‍, കൂടുതല്‍ ഗൃഹപാഠങ്ങളോടെയാകും ന്യൂസീലന്‍ഡ് എത്തുക.

ഇടവേളയ്ക്കുശേഷം വിദേശത്ത് പര്യടനത്തിനെത്തിയ കോലി പരമ്പര ഉറപ്പിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്. അഞ്ചു ട്വന്റി-20 മത്സരങ്ങളാണ് പരമ്പരയിലുള്ളത്.

