ഓക്ക്‌ലന്‍ഡ്: ന്യൂസീലന്‍ഡിനെതിരായ രണ്ടാം ട്വന്റി-20യില്‍ ഇന്ത്യക്ക് 159 റണ്‍സ് വിജയലക്ഷ്യം. ടോസ് നേടി ബാറ്റിങ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ന്യൂസീലന്‍ഡ് നിശ്ചിത ഓവറില്‍ എട്ടു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില്‍ 158 റണ്‍സെടുത്തു. അര്‍ദ്ധ സെഞ്ചുറി നേടിയ ഗ്രാന്ദ്‌ഹോമാണ് ആതിഥേയരുടെ ടോപ്പ് സ്‌കോറര്‍.

കളി തുടങ്ങി മൂന്നാം ഓവറില്‍ ഓപ്പണര്‍ സെയ്‌ഫേര്‍ട്ട് പുറത്തായി. ഭുവനേശ്വര്‍ കുമാറിന്റെ പന്തില്‍ സെയ്‌ഫേര്‍ട്ടിനെ ധോനി ക്യാച്ചെടുക്കുകയായിരുന്നു. 12 പന്തില്‍ ഒരു ഫോറും സിക്‌സടുമടക്കം 12 റണ്‍സായിരുന്നു കിവീസ് ഓപ്പണറുടെ സമ്പാദ്യം. മണ്‍റോയെ ക്രുണാല്‍ പാണ്ഡ്യയാണ് പുറത്താക്കിയത്. 12 റണ്‍സെടുത്ത് നില്‍ക്കെ രോഹിത് ശര്‍മ്മക്ക് ക്യാച്ച് സമ്മാനിക്കുകയായിരുന്നു.

തൊട്ടുപിന്നാലെ മിച്ചലും വില്ല്യംസണും പുറത്തായി. രണ്ട് പന്തില്‍ ഒരു റണ്ണെടുത്ത മിച്ചലിനെ ക്രുണാല്‍ പാണ്ഡ്യ വിക്കറ്റിന് മുന്നില്‍ കുരുക്കി. 17 പന്തില്‍ 20 റണ്‍സെടുത്ത വില്ല്യംസണേയും ഇതേ രീതിയില്‍ ക്രുണാല്‍ പാണ്ഡ്യ പുറത്താക്കി. ഇതോടെ ഒമ്പത് റണ്‍സെടുക്കുന്നതിനിടയില്‍ കീവീസ് മൂന്ന് വിക്കറ്റുകള്‍ നഷ്ടപ്പെടുത്തി. 50 റണ്‍സിനിടയില്‍ നാല് വിക്കറ്റുകള്‍ എന്ന നിലയിലായി കിവീസ്.

പിന്നീട് അഞ്ചാം വിക്കറ്റില്‍ ഗ്രാന്ദ്‌ഹോമും റോസ് ടെയ്‌ലറും ഒത്തുചേര്‍ന്നു. ഇരുവരും 77 റണ്‍സിന്റെ കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടാക്കി. 28 പന്തില്‍ 50 റണ്‍സെടുത്ത ഗ്രാന്ദ്‌ഹോമിനെ പുറത്താക്കി ഹാര്‍ദിക് പാണ്ഡ്യ ഈ കൂട്ടുകെട്ട് പൊളിച്ചു. പിന്നാലെ റോസ് ടെയ്‌ലറും ക്രീസ് വിട്ടു. 36 പന്തില്‍ 42 റണ്‍സടിച്ച ടെയ്‌ലറെ വിജയ് ശങ്കര്‍ റണ്‍ഔട്ടാക്കുകയായിരുന്നു.

അവസാന ഓവറുകളില്‍ ആതിഥേയര്‍ക്ക് തുടര്‍ച്ചയായി വിക്കറ്റുകള്‍ നഷ്ടപ്പെട്ടു. അഞ്ച് റണ്‍സെടുക്കുന്നതിനിടയില്‍ കിവീസ് മൂന്ന് വിക്കറ്റുകള്‍ കളഞ്ഞു. ഏഴു റണ്‍സെടുത്ത സാന്റ്‌നറെ ഖലീല്‍ അഹമ്മദ് പുറത്താക്കിയപ്പോള്‍ ടിം സൗത്തിയേയും ഖലീല്‍ തിരിച്ചയച്ചു. അവസാന ഓവറിലെ രണ്ടാം പന്തിലും ആറാം പന്തിലുമായിരുന്നു ഈ വിക്കറ്റുകള്‍.

നാല് ഓവറില്‍ 28 റണ്‍സ് വഴങ്ങി ക്രുണാല്‍ പാണ്ഡ്യ മൂന്ന് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി. ഖലീല്‍ അഹമ്മദ് രണ്ടും ഹാര്‍ദിക് പാണ്ഡ്യയും ഭുവനേശ്വര്‍ കുമാറും ഓരോ വിക്കറ്റ് വീതവും വീഴ്ത്തി.

കഴിഞ്ഞ ട്വന്റി-20യിലെ ടീമില്‍ മാറ്റമില്ലാതെയാണ് ന്യൂസീലന്‍ഡും ഇന്ത്യയും കളിക്കുന്നത്. ആദ്യ ട്വന്റി-20യില്‍ ന്യൂസീലന്‍ഡ് വിജയിച്ചിരുന്നു. ഓക്ക്‌ലന്‍ഡിലും വിജയിച്ചാല്‍ ആതിഥേയര്‍ക്ക് 2-0ത്തിന് സ്വന്തമാക്കാം. ഇനി ഒരു ട്വന്റി-20 മത്സരം മാത്രമാണ പരമ്പരയില്‍ ശേഷിക്കുന്നത്.

Content Highlights: India vs New Zealand Second T20 Cricket