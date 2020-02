ഓക്ക്ലന്‍ഡ്: ഇന്ത്യക്കെതിരായ രണ്ടാം ഏകദിനത്തില്‍ ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ന്യൂസീലന്‍ഡിന് മികച്ച തുടക്കം. ഹെന്റി നിക്കോള്‍സും മാര്‍ട്ടിന്‍ ഗപ്റ്റിലും അടങ്ങുന്ന ഓപ്പണിങ് കൂട്ടുകെട്ട് 13 ഓവറില്‍ 70 റണ്‍സ് പിന്നിട്ടു.

രണ്ടു മാറ്റവുമായാണ് ഇന്ത്യ കളിക്കുന്നത്. പേസ് ബൗളര്‍ മുഹമ്മദ് ഷമിക്ക് വിശ്രമം അനുവദിച്ചപ്പോള്‍ പകരം നവദീപ് സയ്നി ടീമിലെത്തി. കുല്‍ദീപ് യാദവിന് പകരം യുസ്വേന്ദ്ര ചാഹലാണ് കളിക്കുന്നത്.

ന്യൂസീലന്‍ഡ് നിരയിലും രണ്ട് മാറ്റമുണ്ട്. സാന്റ്നര്‍ക്ക് പകരം ചാപ്മാനും സോധിക്ക് പകരം ജമെയ്സണും ടീമില്‍ ഇടം നേടി. അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റില്‍ ജമെയ്സണ്‍ന്റെ അരങ്ങേറ്റ മത്സരമാണിത്.

മൂന്നു ഏകദിനങ്ങളുള്ള പരമ്പരയില്‍ കിവീസ് 1-0ത്തിന് മുന്നിലാണ്. ആദ്യ ഏകദിനത്തില്‍ റോസ് ടെയ്ലറുടെ സെഞ്ചുറി മികവില്‍ കിവീസ് ഇന്ത്യയെ തോല്‍പ്പിച്ചിരുന്നു. ഈ ഏകദിനം തോറ്റാല്‍ ഇന്ത്യക്ക് പരമ്പര നഷ്ടമാകും. മൂന്നാം ഏകദിനം ചൊവ്വാഴ്ച്ച നടക്കും.

