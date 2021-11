കാണ്‍പുര്‍: കാണ്‍പുര്‍ ടെസ്റ്റിന്റെ മൂന്നാം ദിനം ബൗളിങ് പുനരാരംഭിക്കുന്ന ഇന്ത്യന്‍ ബൗളര്‍മാര്‍ക്ക് ഒരേയൊരു ലക്ഷ്യമേയുളളു. ന്യൂസീലന്‍ഡിന്റെ ഓപ്പണര്‍മാരായ ടോം ലാഥത്തിനെയും വില്‍ യങ്ങിനെയും മടക്കി ഇരുവരും ഉയര്‍ത്തിയ സെഞ്ചുറി കൂട്ടുകെട്ട് തകര്‍ക്കുക.

രണ്ടാം ദിനം കളി അവസാനിച്ചപ്പോള്‍ ന്യൂസീലന്‍ഡ് ഒന്നാമിന്നിങ്സില്‍ വിക്കറ്റ് നഷ്ടമില്ലാതെ 129 റണ്‍സെന്ന നിലയിലാണ്. 50 റണ്‍സോടെ ടോം ലാഥമും 75 റണ്‍സോടെ വില്‍ യങ്ങുമാണ് ക്രീസില്‍. ഇന്ത്യയുടെ ഒന്നാമിന്നിങ്സ് സ്‌കോറിനൊപ്പമെത്താന്‍ ന്യൂസീലന്‍ഡിന് ഇനി 216 റണ്‍സ് കൂടി വേണം.

അഞ്ചു വര്‍ഷത്തിനിടെ ആദ്യമായാണ് ഇന്ത്യന്‍ മണ്ണില്‍ സന്ദര്‍ശക ടീമിന്റെ ഓപ്പണര്‍മാര്‍ സെഞ്ചുറി കൂട്ടുകെട്ട് പടുത്തുയര്‍ത്തുന്നത്. 2016-ല്‍ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ അലെസ്റ്റയര്‍ കുക്ക്-ഹസീബ് ഹമീദ് സഖ്യം ചെന്നൈയില്‍ 103 റണ്‍സ് കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടാക്കിയിരുന്നു. ഇന്ത്യയില്‍ ന്യൂസീലന്‍ഡ് ഓപ്പണര്‍മാര്‍ സെഞ്ചുറി കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടാക്കുന്നത് ഏഴാം തവണ മാത്രമാണ്. ഇതില്‍ രണ്ട് കൂട്ടുകെട്ടിലും ടോം ലാഥം പങ്കാളിയായി.

ആദ്യ ഇന്നിങ്‌സില്‍ ഇന്ത്യ 345 റണ്‍സിന് ഓള്‍ ഔട്ടായിരുന്നു. ശ്രേയസ് അയ്യരുടെ സെഞ്ചുറിയാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് മാന്യമായ സ്‌കോര്‍ സമ്മാനിച്ചത്.

മത്സരത്തിന്റെ തത്സമയ വിവരണം താഴെ വായിക്കാം...

Content Highlights: India vs New Zealand Kanpur test day three live score