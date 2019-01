നേപ്പിയര്‍ (ന്യൂസീലന്‍ഡ്): ഓസ്ട്രേലിയയില്‍ ക്രിക്കറ്റ് പരമ്പര അതിഗംഭീരമായി അവസാനിപ്പിച്ച ഇന്ത്യന്‍ ടീം അടുത്ത പരീക്ഷണത്തിന് പാഡുകെട്ടുന്നു.

മേയ് അവസാന വാരം തുടങ്ങുന്ന ഏകദിന ലോകകപ്പിന് മുമ്പുള്ള അവസാനത്തെ നിര്‍ണായക പരമ്പര ന്യൂസീലന്‍ഡില്‍ ബുധനാഴ്ച തുടങ്ങും. ന്യൂസീലന്‍ഡില്‍ ചൊവ്വാഴ്ച വൈകീട്ട് ഡേ- നൈറ്റ് മത്സരമാണ് നടക്കുന്നത്. ബുധനാഴ്ച രാവിലെ 7.30 മുതലാണ് മത്സരം. പരമ്പരയില്‍ അഞ്ച് ഏകദിനങ്ങളുണ്ട്. തുടര്‍ന്ന് മൂന്ന് ട്വന്റി 20 മത്സരങ്ങളും കളിക്കും. ലോകകപ്പിന്റെ റിഹേഴ്സല്‍ ആയതിനാല്‍ ഇക്കുറി ന്യൂസീലന്‍ഡ് പര്യടനത്തില്‍ ടെസ്റ്റ് മത്സരമില്ല.

കപ്പിലേക്കുള്ള ദൂരം

ലോകകപ്പ് നേടാന്‍ സാധ്യതയുള്ള രണ്ടുടീമുകളുടെ പോരാട്ടമാണിത്. ഏകദിന റാങ്കിങ്ങില്‍ ഇപ്പോള്‍ ഇന്ത്യ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തും ന്യൂസീലന്‍ഡ് മൂന്നാംസ്ഥാനത്തുമാണ്. ലോകകപ്പിന്റെ ആതിഥേയരായ ഇംഗ്ലണ്ടാണ് ഒന്നാംറാങ്കിലുള്ളത്.

കരുത്തോടെ ഇന്ത്യ

ഓസ്ട്രേലിയന്‍ ടീമിനെ അവരുടെ മണ്ണില്‍ ടെസ്റ്റ്, ഏകദിന പരമ്പരകളില്‍ മുട്ടുകുത്തിച്ച ഇന്ത്യ തികഞ്ഞ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയാണ് ന്യൂസീലന്‍ഡിലെത്തുന്നത്. ഓള്‍റൗണ്ട് മികവിലാണ് ഓസ്ട്രേലിയന്‍ ടീമിനെ ആധികാരികമായി മറികടന്നത്. മധ്യനിരയില്‍ മുന്‍ നായകന്‍ ധോനി ഫോമിലേക്കുയര്‍ന്നത് ടീമിന്റെ ശക്തികൂട്ടും.

ഇന്ത്യയുമായി അവസാനം കളിച്ച രണ്ട് പരമ്പരകളിലും ന്യൂസീലന്‍ഡിന് തോല്‍വിയായിരുന്നു. രണ്ടുവട്ടവും ഇന്ത്യയിലായിരുന്നു കളി. 2017-'18 സീസണില്‍ മൂന്നു മത്സരങ്ങളുടെ പരമ്പര ഇന്ത്യ 2-1-ന് ജയിച്ചപ്പോള്‍ 2016-'17 സീസണില്‍ 3-2-നായിരുന്നു ഇന്ത്യന്‍ ജയം. എന്നാല്‍, 2013-'14 സീസണില്‍ ന്യൂസീലന്‍ഡില്‍ പര്യടനം നടത്തിയപ്പോള്‍ 4-1 ന് കിവികള്‍ ജയിച്ച ചരിത്രവുമുണ്ട്.

ഓസ്ട്രേലിയയ്‌ക്കെതിരേ ഏകദിന പരമ്പരയില്‍ വിശ്രമം കിട്ടിയ ജസ്പ്രീത് ബുംറ ന്യൂസീലന്‍ഡിലും ഇല്ല. ഭുവനേശ്വര്‍ കുമാര്‍, ഷമി, സിറാജ്, ഖലീല്‍ അഹമ്മദ്, മുഹമ്മദ് ശിറാജ് എന്നീ പേസര്‍മാരും യുസ്വേന്ദ്ര ചാഹല്‍, കുല്‍ദീപ് യാദവ്, രവീന്ദ്ര ജഡേജ എന്നീ സ്പിന്നര്‍മാരും ടീമിലുണ്ട്. ഓസീസിനെതിരായ അവസാന ഏകദിനത്തില്‍ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച ഓള്‍റൗണ്ടര്‍ വിജയ് ശങ്കറും അരങ്ങേറ്റത്തിന് അവസരം കാത്ത് ടോപ് ഓര്‍ഡര്‍ ബാറ്റ്സ്മാന്‍ ശുഭമാന്‍ ഗില്ലും ടീമിലുണ്ട്.

