വെല്ലിങ്ടണ്‍: ഇന്ത്യയ്‌ക്കെതിരായ ആദ്യ ട്വന്റി 20-യില്‍ ന്യൂസീലന്‍ഡിന് തകര്‍പ്പന്‍ തുടക്കം. 20 പന്തില്‍ നിന്ന് 34 റണ്‍സെടുത്ത കോളിന്‍ മണ്‍റോയും 39 പന്തില്‍ നിന്ന് 73 റണ്‍സെടുത്ത് പുറത്താകാതെ നില്‍ക്കുന്ന ടിം സെയ്‌ഫെര്‍ട്ടും ചേര്‍ന്ന് ഇന്ത്യന്‍ ബൗളര്‍മാരെ കണക്കിന് പ്രഹരിച്ചു.

ഒടുവില്‍ വിവരം ലഭിക്കുമ്പോള്‍ 11 ഓവറില്‍ ഒരു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില്‍ 114 റണ്‍സെന്ന നിലയിലാണ് കീവീസ്. സെയ്‌ഫെര്‍ട്ടിനൊപ്പം നാലു റണ്‍സുമായി ക്യാപ്റ്റന്‍ കെയ്ന്‍ വില്യംസണാണ് ക്രീസില്‍. മണ്‍റോയെ ക്രുനാല്‍ പാണ്ഡ്യയാണ് പുറത്താക്കിയത്. ഓപ്പണിങ് വിക്കറ്റില്‍ ഇരുവരും 86 റണ്‍സ് ചേര്‍ത്തു.

ടോസ് നേടിയ ഇന്ത്യന്‍ ക്യാപ്റ്റന്‍ രോഹിത് ശര്‍മ ബൗളിങ് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു. ഋഷഭ് പന്ത്, വിജയ് ശങ്കര്‍, ഹാര്‍ദിക് പാണ്ഡ്യ, ക്രുനാല്‍ പാണ്ഡ്യ, ഖലീല്‍ അഹമ്മദ് എന്നിവര്‍ ആദ്യ ഇലവനില്‍ ഇടംപിടിച്ചു. ധോനിക്കൊപ്പം പന്തും ദിനേഷ് കാര്‍ത്തിക്കും ടീമില്‍ ഇടംപിടിച്ചത് ശ്രദ്ധേയമായി.

Our Playing XI for the game #NZvIND pic.twitter.com/isCYUgisFa — BCCI (@BCCI) 6 February 2019

Content Highlights: India vs New Zealand In Wellington t20