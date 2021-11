ജയ്പുര്‍: ന്യൂസീലന്‍ഡിനെതിരായ ആദ്യ ട്വന്റി 20 മത്സരത്തില്‍ ടോസ് നേടിയ ഇന്ത്യന്‍ നായകന്‍ രോഹിത് ശര്‍മ ഫീല്‍ഡിങ് തിരഞ്ഞെടുത്തു. വലിയ മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്തിയാണ് ഇരുടീമുകളും കളിക്കാനിറങ്ങുന്നത്. ഇന്ത്യയ്ക്ക് വേണ്ടി വെങ്കടേഷ് അയ്യര്‍ അരങ്ങേറ്റം കുറിയ്ക്കും.

ഇന്ത്യന്‍ ടീം: രോഹിത് ശര്‍മ, കെ.എല്‍.രാഹുല്‍, സൂര്യകുമാര്‍ യാദവ്, ശ്രേയസ് അയ്യര്‍, ഋഷഭ് പന്ത്, വെങ്കടേഷ് അയ്യര്‍, അക്ഷര്‍ പട്ടേല്‍, രവിചന്ദ്ര അശ്വിന്‍, ഭുവനേശ്വര്‍ കുമാര്‍, ദീപക് ചാഹര്‍, മുഹമ്മദ് സിറാജ്

ന്യൂസീലന്‍ഡ് ടീം: മാര്‍ട്ടിന്‍ ഗപ്റ്റില്‍, ഡാരില്‍ മിച്ചല്‍, മാര്‍ക്ക് ചാപ്പ്മാന്‍, ഗ്ലെന്‍ ഫിലിപ്‌സ്, ടിം സീഫേര്‍ട്ട്, രചിന്‍ രവീന്ദ്ര, മിച്ചല്‍ സാന്റ്‌നര്‍, ടിം സൗത്തി, ടോഡ് ആസില്‍, ലോക്കി ഫെര്‍ഗൂസന്‍, ട്രെന്റ് ബോള്‍ട്ട്‌

ഇന്ത്യ-ന്യൂസീലന്‍ഡ് ട്വന്റി 20 ക്രിക്കറ്റ് പരമ്പരയ്ക്ക് ഇന്ന് തുടക്കമാകുമ്പോള്‍ അത് എല്ലാ അര്‍ഥത്തിലും പുതിയ ഇന്നിങ്സാണ്. ന്യൂസീലന്‍ഡിനെ നയിക്കുന്നത് ടിം സൗത്തിയാണെന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്.

അടുത്തവര്‍ഷം വീണ്ടും ട്വന്റി 20 ലോകകപ്പുണ്ട്. ഇരു ടീമുകള്‍ക്കും അവിടേക്കുള്ള തുടക്കംകൂടിയാണിത്. അത് മുന്നില്‍ക്കണ്ട്, സീനിയര്‍ താരങ്ങള്‍ക്ക് വിശ്രമം നല്‍കി ഒരുസംഘം യുവതാരങ്ങളുമായാണ് ഇന്ത്യ ഇറങ്ങുന്നത്.അവര്‍ക്ക് വഴികാട്ടാന്‍ നായകന്‍ രോഹിത് ശര്‍മയും. വിരാട് കോലിയുടെ അഭാവത്തില്‍ പലതവണ ഇന്ത്യയെ നയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ട്വന്റി 20-യില്‍ സ്ഥിരം നായകസ്ഥാനം കിട്ടിയശേഷം രോഹിത് ശര്‍മയുടെ ആദ്യ പരമ്പരകൂടിയാണിത്.

മത്സരത്തിന്റെ തത്സമയ വിവരണം താഴെ വായിക്കാം.....

