കാൺപുര്‍: ന്യൂസീലന്‍ഡിനെതിരായ ഒന്നാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിന്റെ അഞ്ചാം ദിനം വിജയം മാത്രം ലക്ഷ്യംവെച്ച് ഇന്ത്യ ഇറങ്ങുന്നു. 90 ഓവറുകള്‍ക്കുള്ളില്‍ 9 വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയാല്‍ ഇന്ത്യയ്ക്ക് വിജയം നേടാനാകും. ന്യൂസീലന്‍ഡിന് വിജയിക്കാന്‍ 9 വിക്കറ്റ് ശേഷിക്കേ 280 റണ്‍സ് വേണം.

രണ്ടാം ഇന്നിങ്സില്‍ അഞ്ചിന് 51 എന്ന നിലയില്‍ തകര്‍ന്നശേഷം ഇന്ത്യ അദ്ഭുതകരമായി തിരിച്ചുവന്നു. വാലറ്റത്തെ മൂന്ന് അര്‍ധസെഞ്ചുറി കൂട്ടുകെട്ടുകളിലൂടെ ഏഴിന് 234 റണ്‍സെടുത്ത് ഇന്നിങ്സ് ഡിക്ലയര്‍ ചെയ്തു. 284 റണ്‍സ് ലക്ഷ്യവുമായി ഇറങ്ങിയ ന്യൂസീലന്‍ഡിന്റെ ഓപ്പണര്‍ വില്‍ യങ്ങിനെ (2) പുറത്താക്കി ഒന്നാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റില്‍ ഇന്ത്യ പിടിമുറുക്കി. സ്‌കോര്‍: ഇന്ത്യ 345, ഏഴിന് 234. ന്യൂസീലന്‍ഡ് 296, ഒരു വിക്കറ്റിന് 4. ഒമ്പതു വിക്കറ്റും ഒരുദിവസവും ശേഷിക്കേ 280 റണ്‍സ് പിറകിലാണ് കിവീസ്. സന്ദര്‍ശകര്‍ക്കായി ടോം ലാഥം (2*), വില്യം സോമര്‍വില്‍ (0*) എന്നിവര്‍ ബാറ്റിങ് തുടരുന്നു.

ആദ്യ സെഷനില്‍ തുടരെ വിക്കറ്റുകള്‍ നഷ്ടപ്പെട്ട് അഞ്ചിന് 51-ലെത്തിയ ഇന്ത്യയെ ശ്രേയസ് അയ്യര്‍ (65), വൃദ്ധിമാന്‍ സാഹ (61*), ആര്‍. അശ്വിന്‍ (32), അക്സര്‍ പട്ടേല്‍ (28*) എന്നിവര്‍ കരകയറ്റുകയായിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് മൂന്ന് അര്‍ധസെഞ്ചുറി കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടായി. ആറാം വിക്കറ്റില്‍ ശ്രേയസ്-അശ്വിന്‍ സഖ്യം 52 റണ്‍സും തുടര്‍ന്ന് ശ്രേയസ്-സാഹ സഖ്യം 64 റണ്‍സും സാഹ-അക്സര്‍ സഖ്യം 67 റണ്‍സും അടിച്ചു.

ഒന്നിന് 14 എന്ന നിലയില്‍ ബാറ്റിങ് തുടങ്ങിയ ഇന്ത്യക്ക് ഞായറാഴ്ച ആദ്യം നഷ്ടമായത് ചേതേശ്വര്‍ പുജാരയെ (22). കൈല്‍ ജാമിസണിന്റെ പന്തില്‍ വിക്കറ്റ് കീപ്പര്‍ക്ക് ക്യാച്ച്. പകരമെത്തിയ ക്യാപ്റ്റന്‍ രഹാനെ (4) പതിനഞ്ചാം പന്തില്‍ അജാസ് പട്ടേലിനുമുന്നില്‍ എല്‍ബി ആയി. മായങ്ക് അഗര്‍വാള്‍ (17), രവീന്ദ്ര ജഡേജ (0) എന്നിവരെ ഒരേ ഓവറില്‍ ടിം സൗത്തി പുറത്താക്കി. ഇവിടെവെച്ച് ഒത്തുചേര്‍ന്ന ശ്രേയസ്-അശ്വിന്‍ സഖ്യം കളിയുടെ ഗതി മാറ്റുകയായിരുന്നു. ശ്രേയസ് എട്ടു ഫോറും ഒരു സിക്സും നേടിയപ്പോള്‍ ടെസ്റ്റില്‍ ആറാം അര്‍ധസെഞ്ചുറി കുറിച്ച സാഹ നാലുഫോറും ഒരു സിക്സും നേടി. ഇതിനിടയിലും കണിശതയോടെ പന്തെറിഞ്ഞ ടിം സൗത്തിയും കൈല്‍ ജാമിസണും മൂന്നു വിക്കറ്റുവീതം നേടി.

രണ്ടാം ഇന്നിങ്ങ്ങില്‍ ആര്‍. അശ്വിനും അക്സര്‍ പട്ടേലും ചേര്‍ന്നാണ് ഇന്ത്യയുടെ ബൗളിങ് തുടങ്ങിയത്. പല പന്തുകളും അപകടം വിതച്ചു. അശ്വിന്റെ രണ്ടാം ഓവറിലെ അവസാന പന്തിലെ എല്‍ ബി അപ്പീലില്‍ അമ്പയര്‍ വീരേന്ദര്‍ ശര്‍മ സംശയിച്ചശേഷം ഔട്ട് വിധിച്ചു. ഓഫ് സ്റ്റമ്പിന് വെളിയില്‍ കുത്തിയ പന്ത് നന്നായി താഴ്ന്ന് ടേണ്‍ ചെയ്താണ് യങ്ങിന്റെ കാലില്‍കൊണ്ടത്. നീണ്ട ആലോചനയ്ക്കുശേഷം റിവ്യൂ നല്‍കിയെങ്കിലും സമയം കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഇതോടെ യങ് (2) ക്രീസ് വിട്ടു. പക്ഷേ, റീപ്ലേയില്‍ പന്ത് ലെഗ്സ്റ്റമ്പിന് പുറത്തേക്കാണെന്ന് ബോധ്യമായി. ദൗര്‍ഭാഗ്യകരമായി വിക്കറ്റ് നഷ്ടം.

മത്സരത്തിന്റെ തത്സമയ വിവരണം താഴെ വായിക്കാം...

