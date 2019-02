വെല്ലിങ്ടണ്‍: പത്തുവര്‍ഷം മുമ്പായിരുന്നു ഇന്ത്യ ന്യൂസീലന്‍ഡില്‍ ആദ്യമായും അവസാനമായും ട്വന്റി-20 ക്രിക്കറ്റ് പരമ്പര കളിച്ചത്. രണ്ടു മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ പരമ്പരയില്‍ രണ്ടിലും ഇന്ത്യ തോറ്റു. എന്നാല്‍, പത്തുവര്‍ഷത്തിനുശേഷം വീണ്ടും അതേ മണ്ണിലിറങ്ങുമ്പോള്‍ പരമ്പരയിലെ ഫേവറിറ്റുകള്‍ ഇന്ത്യയാണ്.

ഏകദിനത്തില്‍ നേടിയ വമ്പന്‍ വിജയമാണ് സന്ദര്‍ശകരെ ട്വന്റി 20യിലും ഫേവറിറ്റുകളാക്കുന്നത്. ഏകദിന പരമ്പരയിലെ അഞ്ചാം മത്സരത്തിനു വേദിയായ വെല്ലിങ്ടണ്‍ വെസ്റ്റ്പാക് സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ ബുധനാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 12.30 മുതലാണ് മത്സരം.

ന്യൂസീലന്‍ഡ് മണ്ണില്‍ ഇതുവരെ ട്വന്റി 20 പരമ്പര ജയിക്കാനായിട്ടില്ലെന്ന കേടു തീര്‍ക്കാന്‍ ഇന്ത്യയും, ഏകദിന പരമ്പരയിലെ തോല്‍വിയുടെ ക്ഷീണം തീര്‍ക്കാന്‍ ന്യൂസീലന്‍ഡും ഇറങ്ങുമ്പോള്‍ പോരാട്ടം പൊടിപാറുമെന്ന് ഉറപ്പ്.

രാഹുലില്ല, കോലിയും

ഓപ്പണിങ്ങില്‍ ഇന്ത്യയ്ക്ക് യാതൊരു തലവേദനയുമില്ല. ക്യാപ്റ്റന്‍ രോഹിത് ശര്‍മയും ശിഖര്‍ ധവാനും മിന്നുന്ന ഫോമിലാണ്. ലോകേഷ് രാഹുലിന്റെയും വിരാട് കോലിയുടെയും അഭാവത്തില്‍ ശുഭ്മാന്‍ ഗില്‍ അരങ്ങേറാന്‍ സാധ്യതയേറെയാണ്. പകരം ഋഷഭ് പന്തിനെ മൂന്നാം നമ്പറിലിറക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചാല്‍ ഗില്‍ അവസരത്തിനായി കാത്തിരിക്കേണ്ടിവരും

മൂന്ന് കീപ്പര്‍മാര്‍

മൂന്ന് വിക്കറ്റ് കീപ്പര്‍ ബാറ്റ്സ്മാന്‍മാരായിരിക്കും ആദ്യ ഇലവനില്‍ ഇടംപിടിക്കുക. ഋഷഭ് പന്ത്, മഹേന്ദ്രസിങ് ധോനി, ദിനേശ് കാര്‍ത്തിക് എന്നിവര്‍ ടീമിലുണ്ടാകും. ചെറിയൊരു ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷമാണ് ധോനി വീണ്ടും ട്വന്റി 20 ഫോര്‍മാറ്റിലേക്ക് മടങ്ങിവരുന്നത്. ഹാര്‍ദിക് പാണ്ഡ്യയ്ക്കുപുറമേ ക്രുനാല്‍ പാണ്ഡ്യയെയും കളിപ്പിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചാല്‍ കേദാര്‍ ജാദവിന് അവസരം നഷ്ടമാകും. പേസ് ബൗളര്‍മാരില്‍ ഭുവനേശ്വര്‍ കുമാറും ഖലീല്‍ അഹമ്മദും ഇറങ്ങും. യുസ്വേന്ദ്ര ചാഹല്‍, കുല്‍ദീപ് യാദവ് എന്നിവരില്‍ ഒരാളും ഇടംപിടിച്ചേക്കും.

ബോള്‍ട്ടിന് വിശ്രമം

ഏകദിനത്തിലേറ്റ തോല്‍വിക്ക് ട്വന്റി-20യില്‍ തിരിച്ചടിക്കാനാണ് ന്യൂസീലന്‍ഡിന്റെ വരവ്. പേസ് ബൗളര്‍ ട്രെന്റ് ബോള്‍ട്ടിന് വിശ്രമം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ബാറ്റിങ്ങിലും ബൗളിങ്ങിലും ശക്തരാണ് ആതിഥേയര്‍. കെയ്ന്‍ വില്യംസണ്‍ നയിക്കുന്ന ടീമില്‍ റോസ് ടെയ്ലര്‍, ജെയിംസ് നീഷാം, കോളിന്‍ ഡി ഗ്രാന്തോം അടക്കമുള്ള താരങ്ങള്‍ ഫോമിലാണ്.

മഞ്ഞുവീഴ്ച

ദുരൂഹമാണ് വെല്ലിങ്ടണിലെ പിച്ച്. ബാറ്റിങ്ങിനെയും ബൗളിങ്ങിനെയും മാറിമാറി തുണയ്ക്കും. പിച്ചിന്റെ സ്വഭാവം കൃത്യമായി പ്രവചിക്കല്‍ അസാധ്യം. രാത്രി മത്സരമായതിനാല്‍ ഗ്രൗണ്ടില്‍ മഞ്ഞുവീഴ്ചയുണ്ടാകും.

