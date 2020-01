ഓക്ലന്‍ഡ്: അന്ന്, ലോകകപ്പ് സെമി ഫൈനലില്‍ ഓള്‍ഡ് ട്രാഫോഡിലായിരുന്നു അവസാന കൂടിക്കാഴ്ച. ഇന്ത്യയെ തോല്‍പ്പിച്ച് ന്യൂസീലന്‍ഡ് ഫൈനലിലേക്ക് കുതിച്ചപ്പോള്‍ കോലിയും സംഘവും നിരാശയോടെ തിരിച്ചുവന്നു.

പിന്നീട് തുടര്‍വിജയങ്ങള്‍ കുറിച്ചെങ്കിലും ലോകകപ്പിലെ തോല്‍വി ഇന്ത്യ മറന്നിട്ടുണ്ടാകില്ല. അതിനുശേഷം ബംഗ്ലാദേശ്, വെസ്റ്റിന്‍ഡീസ്, ശ്രീലങ്ക ടീമുകള്‍ക്കെതിരേ ഇന്ത്യ പരമ്പര വിജയിച്ചു. ഏറ്റവുമൊടുവില്‍, കരുത്തരായ ഓസ്ട്രേലിയയെയും കീഴ്പ്പെടുത്തി. പക്ഷേ, അതെല്ലാം ഇന്ത്യയിലായിരുന്നു!

ഇനി, വിദേശമണ്ണില്‍ പരീക്ഷണം. കിവീസ് എന്ന ഓമനപ്പേരിലറിയപ്പെടുന്ന ന്യൂസീലന്‍ഡുമായി ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ട്വന്റി-20 ക്രിക്കറ്റ് മത്സരം വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 12.20 മുതല്‍ ഓക്ലന്‍ഡില്‍. ഇന്ത്യ വിജയാവേശത്തിലാണെങ്കില്‍ ഓസ്ട്രേലിയയ്‌ക്കെതിരേ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയില്‍ സമ്പൂര്‍ണ തോല്‍വിയോടെയാണ് ന്യൂസീലന്‍ഡ് ഇറങ്ങുന്നത്.

ലോകകപ്പിനുമുമ്പ്

ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഇത് ഈവര്‍ഷം അവസാനം ഓസ്ട്രേലിയയില്‍ നടക്കുന്ന ട്വന്റി 20 ലോകകപ്പിനുള്ള ഫൈനല്‍ റിഹേഴ്സലാണ്. കളിക്കാര്‍ക്ക് ലോകകപ്പ് ടീമില്‍ സ്ഥാനം ഉറപ്പിക്കാനുള്ള പ്രധാന അരങ്ങും. ലോകകപ്പിനുമുമ്പ് മറ്റ് ട്വന്റി-20 പരമ്പരയില്ല. ഏപ്രില്‍-മേയ് മാസങ്ങളില്‍ ഐ.പി.എല്‍. കഴിയുന്നതോടെ ട്വന്റി 20 ലോകകപ്പ് ടീമിന്റെ ചിത്രം തെളിയും.

പരിക്കോട് പരിക്ക്

ഇരുടീമുകള്‍ക്കും പരിക്കിന്റെ ഭീഷണിയുണ്ട്. ഇന്ത്യയുടെ ഓപ്പണര്‍ ശിഖര്‍ ധവാന്‍, ഓള്‍റൗണ്ടര്‍ ഹാര്‍ദിക് പാണ്ഡ്യ, പേസര്‍മാരായ ഭുവനേശ്വര്‍ കുമാര്‍, ദീപക് ചഹാര്‍ എന്നിവര്‍ പരിക്കിലാണ്. എല്ലാവരും ലോകകപ്പ് ടീമില്‍ സ്ഥാനം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നവര്‍. ന്യൂസീലന്‍ഡിനാണെങ്കില്‍, പ്രധാന ബൗളര്‍മാരായ ട്രെന്റ് ബോള്‍ട്ട്, ലോക്കി ഫെര്‍ഗൂസന്‍, മാറ്റ് ഹെന്റി എന്നിവര്‍ പരിക്കിലാണ്. ലോകോത്തര പേസര്‍ ടിം സൗത്തിക്കൊപ്പം പന്തെറിയാന്‍ രണ്ടുവര്‍ഷമായി അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരം കളിക്കാത്ത ഹമീഷ് ബെന്നെറ്റിനെ കിവീസ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാല്‍, ഇന്ത്യയെപ്പോലെ റിസര്‍വ് താരങ്ങളുടെ ധാരാളിത്തമില്ല ന്യൂസീലന്‍ഡിന്.

രാഹുല്‍ കാലം!

ഇന്ത്യ ഏത് ഫോര്‍മാറ്റില്‍ കളിക്കുകയാണെങ്കിലും കെ.എല്‍. രാഹുല്‍ എന്ന പേര് ചര്‍ച്ചയാകുന്നു. ഓസ്‌ട്രേലിയയ്‌ക്കെതിരായ ഏകദിനത്തില്‍ ഋഷഭ് പന്തിന് പരിക്കേറ്റപ്പോള്‍ വിക്കറ്റ് കീപ്പറുടെ റോള്‍ ഏറ്റെടുത്ത രാഹുല്‍ അവിടെയും മോശമാക്കിയില്ല. ശിഖര്‍ ധവാന്‍ ഇല്ലാത്തതിനാല്‍ വെള്ളിയാഴ്ച ഓപ്പണറാകുന്ന രാഹുല്‍ വിക്കറ്റ് കീപ്പറുടെ റോളും ഏറ്റെടുത്താല്‍ ഋഷഭ് പന്തിന്റെ സ്ഥാനം സംശയത്തിലാകും. വിരാട് കോലി, ശ്രേയസ് അയ്യര്‍ എന്നിവര്‍ക്കുശേഷം മനീഷ് പാണ്ഡെ സ്ഥാനമുറപ്പിക്കും എന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണ്‍ ഇലവനില്‍ വരാന്‍ സാധ്യത കുറവ്.

ഓള്‍റൗണ്ട് മികവ്

കഴിഞ്ഞ പരമ്പരയില്‍ അഞ്ച് ബൗളര്‍മാരുമായാണ് ഇന്ത്യ ഇറങ്ങിയത്. ഓക്ലന്‍ഡില്‍ നാല് സ്‌പെഷ്യലിസ്റ്റ് ബൗളര്‍മാര്‍ക്കൊപ്പം ശിവം ദുബെ, രവീന്ദ്ര ജഡേജ, വാഷിങ്ടണ്‍ സുന്ദര്‍ എന്നീ ഓള്‍റൗണ്ടര്‍മാരില്‍ രണ്ടുപേര്‍ കളിച്ചേക്കും. പേസര്‍മാരായി ജസ്പ്രീത് ബുംറ, ഷമി എന്നിവര്‍ക്കൊപ്പം നവ്ദീപ് സെയ്നി/ശാര്‍ദൂല്‍ ഠാക്കൂര്‍ എന്നിവരിലൊരാള്‍ ഇറങ്ങും.

