വെല്ലിങ്ടണ്‍: ന്യൂസീലന്‍ഡിനെതിരായ അഞ്ചാം ഏകദിനത്തിലും ഇന്ത്യക്ക് ബാറ്റിങ് തകര്‍ച്ച. ടോസ് നേടി ബാറ്റിങ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ഇന്ത്യക്ക് 10 ഓവറില്‍ 18 റണ്‍സെടുക്കുന്നതിനിടയില്‍ നാല് മുന്‍നിര വിക്കറ്റുകള്‍ നഷ്്ടമായി.

അഞ്ചാം ഓവറില്‍ രോഹിത് ശര്‍മ്മ മാറ്റ് ഹെന്റിയുടെ പന്തില്‍ ബൗള്‍ഡായപ്പോള്‍ തൊട്ടടുത്ത ഓവറില്‍ ധവാനെ ബോള്‍ട്ട് തിരിച്ചയച്ചു. രോഹിത് രണ്ട് റണ്‍സ് സംഭാവന ചെയ്തപ്പോള്‍ ആറു റണ്‍സായിരുന്നു ധവാന്റെ സ്‌കോര്‍.

പിന്നീട് ഇന്ത്യയുടെ യുവപ്രതീക്ഷ ശുഭ്മാന്‍ ഗില്ലിന്റെ അവസരമായിരുന്നു. എന്നാല്‍ 11 പന്തില്‍ ഏഴ് റണ്‍സടിച്ച ഗില്ലിനെ ഹെന്റി തിരിച്ചയച്ചു. പരിക്ക് മാറി ടീമില്‍ തിരിച്ചെത്തിയ ധോനിക്കും കാര്യമായൊന്നും ചെയ്യാനായില്ല. ആറു പന്ത് നേരിട്ട് ഒരൊറ്റ റണ്‍ അടിച്ച ധോനി ബോള്‍ട്ടിന് മുന്നില്‍ മുട്ടുമക്കി.

ആദ്യ മൂന്ന് ഏകദിനങ്ങളിലും വിജയിച്ച് പരമ്പര നേരത്തെ തന്നെ ഇന്ത്യ സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ നാലാം ഏകദിനത്തില്‍ ഇന്ത്യക്ക് പിഴച്ചു. ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഏഴാമത്തെ ഏകദിന സ്‌കോറിനാണ് ഇന്ത്യ പുറത്തായത്. 30.5 ഓവറില്‍ 92 റണ്‍സിന് ഓള്‍ഔട്ടായി.

Content Highlights: India vs New Zealand Fifth Odi