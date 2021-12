മുംബൈ: ന്യൂസീലന്‍ഡിനെതിരായ രണ്ടാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിന്റെ രണ്ടാം ദിനം ഇന്ത്യന്‍ താരം ശുഭ്മാന്‍ ഗില്ലിന് പരിക്ക്.

ന്യൂസീലന്‍ഡ് ഒന്നാം ഇന്നിങ്‌സിനിടെ കിവീസ് താരത്തിന്റെ ഷോട്ട് ഗില്ലിന്റെ വലത് കൈമുട്ടിലിടിക്കുകയായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ഷോര്‍ട്ട് ലെഗില്‍ ഫീല്‍ഡ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഗില്‍.

ഇതോടെ ഇന്ത്യയ്ക്കായി രണ്ടാം ഇന്നിങ്‌സില്‍ ഗില്‍ ഓപ്പണിങ്ങിനെത്തിയില്ല. ചേതേശ്വര്‍ പൂജാരയാണ് മായങ്ക് അഗര്‍വാളിനൊപ്പം ഇന്നിങ്‌സ് ഓപ്പണ്‍ ചെയ്തത്.

🚨 Update 🚨: Shubman Gill suffered a blow to his right elbow while fielding in the first innings. He has not recovered completely and hence not taken the field as a precautionary measure.#TeamIndia #INDvNZ @Paytm pic.twitter.com/UqSzXYTce2