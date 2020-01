വെല്ലിങ്ടണ്‍: ന്യൂസീലന്‍ഡിനെതിരേ ഹാമില്‍ട്ടണിലെ സൂപ്പര്‍ ഓവര്‍ വിജയത്തോടെ ട്വന്റി 20 പരമ്പര സ്വന്തമാക്കിയ ഇന്ത്യ വെള്ളിയാഴ്ച നാലാം മത്സരത്തിനിറങ്ങുന്നു.

ഏകദിന ലോകകപ്പിന്റെ സെമിയില്‍ പിണഞ്ഞ തോല്‍വിക്ക് പരമ്പര നേട്ടത്തോടെ ന്യൂസീലന്‍ഡിനോട് പ്രതികാരം ചെയ്ത ഇന്ത്യ അവസാന രണ്ടു മത്സരങ്ങളില്‍ കാര്യമായ പരീക്ഷണങ്ങള്‍ക്കു മുതിരുമെന്നാണ് സൂചന.

ഈ വര്‍ഷം ഓസ്ട്രേലിയയില്‍ നടക്കുന്ന ട്വന്റി-20 ലോകകപ്പിനുള്ള ടീമിനെ കണ്ടെത്താന്‍ ഇന്ത്യന്‍ ക്യാപ്റ്റന്‍ കോലിക്കും കോച്ച് രവിശാസ്ത്രിക്കും പരമാവധി പരീക്ഷണങ്ങള്‍ അടുത്ത രണ്ടു മത്സരത്തിലും നടത്താം. ഇന്ത്യന്‍ സമയം വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 12.30 മുതല്‍ വെല്ലിങ്ടണിലാണ് നാലാം മത്സരം നടക്കുന്നത്.

അതേസമയം മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണ്‍ ടീമില്‍ ഇടംപിടിക്കുമോ എന്ന ആകാംക്ഷയിലാണ് മലയാളികള്‍.

സൂപ്പര്‍ ഓവര്‍ വരെ നീണ്ട ത്രില്ലറിനൊടുവില്‍ മൂന്നാം മത്സരം ജയിച്ച് ന്യൂസീലന്‍ഡില്‍ ആദ്യമായി ട്വന്റി-20 പരമ്പര നേടാനായതിന്റെ ആഹ്ലാദവും ആത്മവിശ്വാസവും നിറഞ്ഞ ടീം ഇന്ത്യക്കുതന്നെയാണ് നാലാം മത്സരത്തിലും മുന്‍തൂക്കം.

പരമ്പര നേടിയതോടെ പരീക്ഷണങ്ങള്‍ക്കു സാധ്യതയുള്ള ബാറ്റിങ് നിരയിലേക്ക് വിക്കറ്റ് കീപ്പര്‍മാരായ ഋഷഭ് പന്തും സഞ്ജു സാംസണും കടന്നുവരാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്. ഓപ്പണിങ്ങില്‍ രോഹിത് ശര്‍മയും വണ്‍ഡൗണില്‍ വിരാട് കോലിയും അടുത്ത രണ്ടു മത്സരങ്ങളില്‍ ഓരോന്നില്‍ വീതം മാറി നിന്നേക്കും. ഇതോടെ അടുത്ത രണ്ടു കളികളില്‍ ടീം ഇന്ത്യയുടെ മിക്ക പൊസിഷനുകളിലും മാറ്റങ്ങള്‍ വന്നേക്കാം. ഓള്‍റൗണ്ടര്‍ ശിവം ദുബേയ്ക്ക് ഒരവസരംകൂടി ലഭിക്കും.

ബൗളിങ് നിരയില്‍ ബുംറയ്ക്ക് വിശ്രമം നല്‍കി നവദീപ് സെയ്നി വരാനും സാധ്യതയുണ്ട്.

സൂപ്പര്‍ ഓവര്‍ എന്ന കടമ്പയില്‍ തട്ടി സ്ഥിരമായി വീഴുന്ന ന്യൂസീലന്‍ഡ് മൂന്നാം മത്സരത്തില്‍ ചുണ്ടോളമെത്തിയ വിജയം നഷ്ടമായതിന്റെ വേദനയിലാണ് അടുത്ത മത്സരത്തിനിറങ്ങുന്നത്. അതിനിടയില്‍ ചില താരങ്ങളുടെ പരിക്കും ന്യൂസീലന്‍ഡിനെ അലട്ടുന്നുണ്ട്. ഉജ്ജ്വല ഫോമില്‍ കളിക്കുന്ന നായകന്‍ കെയ്ന്‍ വില്യംസണിന്റെ മികവാണ് ന്യൂസീലന്‍ഡിന്റെ ഏക ആശ്വാസം. ഓപ്പണര്‍ കോളിന്‍ മണ്‍റോയെ പുറത്തിരുത്തി വില്യംസണ്‍ ഓപ്പണറായി ഇറങ്ങാനുള്ള സാധ്യതയുമുണ്ട്.

